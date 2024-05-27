高薪搶人才！連鎖中醫釋出破百職缺　畢業生早鳥入職可獲獎勵金

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全台擁有超過20間院所的中醫連鎖集團「馬光醫療網」，為了能夠爭取到優秀人才，開出了正式護理人員全薪3.9萬、診助人員3.4萬及CRM顧客服務專員3.5萬的薪資條件，這波招募計畫總計釋出破百個職缺，北部以及東部院所的同仁還有區域津貼最高5,000元，以超越新鮮人薪資中位數的起薪水準，希望能夠延攬到對於醫療產業有興趣的新鮮人加入！
除了基本薪資外，馬光醫療網更把員工當股東，每季提撥盈餘的25%作為分紅獎勵，基層員工平均月領4萬元以上，遠超過職場新鮮人薪資中位數，且像是員工聚餐或是年終尾牙等活動，也都大手筆的安排國內外旅遊，希望員工在辛勞的工作之餘，也能兼顧到好的生活品質。
馬光醫療網執行長黃福祥指出「我們的起薪比別家診所高，而且我們還有三節禮金、季分紅、年終獎金與年度分紅，在馬光這個企業裡，我希望讓員工，在工作時是快樂的工作，玩樂時可以盡情玩樂，就是要打造出符合員工理想的幸福企業為最終理念！」。
黃福祥也提及，這次招募計畫中，有釋出非醫學本科畢業生也可求職的職缺，像是以善待病患為最高主旨的「顧客服務專員CRM」，是馬光醫療網獨有成立的服務部門，或是協助掛號前台作業的「診助人員」，就算是新鮮人沒有任何經驗，馬光醫療網也有一整套完整的在職訓練系統，期以最完整的教育訓練及優渥的薪資水準，來留住優秀人才及共同加入馬光這個大家庭。