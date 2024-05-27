吊車大王救援新竹火災成焦點！胡漢龑擁4妻14子女、啟德亞洲前3大

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胡鵬飛是當地慈善家，他熱心公益，時常捐款救助貧苦人家，發送白米與食物捐助貧民與街友，晚年還在安徽省舒城市捐贈人民幣數億元，創立啟德小學。2016年12月初因多重器官衰竭不治，享壽86歲。
而現任啟德機械負責人胡漢龑，自15歲開始跟著父親打拼事業，是大家口中說的吊車大王，胡漢龑曾接受媒體訪問回憶，草創初期為了餬口，每天只能睡2到3小時，他同時也跟著父親做慈善，持續救助與捐贈，像是之前曾捐贈100萬元至新竹縣社會救助金專戶，希望幫助弱勢民眾，讓大家都能暖心過個好年。
之前啟德也從美國進口工業用的巨型雲梯車，高度可達13樓，出水量更是一般的4倍，價值5千多萬，原本要送給消防隊，但因為太大台沒有辦法放置，因此，只要有任何緊急救火任務，這台車在大新竹地區都可以馳援，幫助打火弟兄減低危險。
啟德在機械運輸界享有亞洲前三名之譽，而胡漢龑擁有4位妻子、14名子女，花了6億元台幣在竹北市打造住居，每層至少200坪，還有SPA、桑拿房以及兩座大浴池，之前也曾駕駛千萬「熔岩橘」麥拉倫，與10多台各色系千萬麥拉倫齊聚一堂，奔馳在高速公路和石門水庫，生活相當奢華。他也曾透露，除了在本業賺錢，近年也因為台積電徵收新竹土地，賺進約18億元，而他也不吝嗇與網友分享生活點滴，臉書有近5萬人追蹤。