今日來講股／台股創高路生變？分析師：留意外資買賣及2類股表現

吊車大王救援新竹火災成焦點！胡漢龑擁4妻14子女、啟德亞洲前3大

▲竹北吊車大王胡漢龑救援新竹火災，他的背景也被大家再次關注，啟德機械在機械運輸界享有亞洲前三名之譽，而他擁有4位妻子、14名子女。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）
▲竹北吊車大王胡漢龑救援新竹火災，他的背景也被大家再次關注，啟德機械在機械運輸界享有亞洲前三名之譽，而他擁有4位妻子、14名子女。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

記者許家禎／台北報導

新竹市東區慈雲路「晴空匯」28樓社區大樓，昨（26）日深夜發生火警，2名消防員不幸殉職，由於還有許多高樓層住戶受困，今（27）日被譽為「竹北吊車大王」的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑一早也派出180噸的吊車趕赴現場支援。他在臉書上表示，今天剛好是自己的生日，心情很沉痛，希望大家平安，而現年61歲的胡漢龑背景也被大家再次關注，他的父親胡鵬飛被譽為是竹科經濟起飛傳奇人物，其所創辦的啟德機械至今在機械運輸界享有亞洲前三名之譽，而胡漢龑擁有4位妻子、14名子女，也花了6億元台幣在竹北市打造住居，再度成為網友熱議焦點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
啟德機械起重公司創立於1975年，由胡漢龑父親胡鵬飛創辦，胡鵬飛原本是空軍工兵士官長，退伍後擔任吊車領班，並在新竹開設起重公司，成為知名企業家，也被譽為是竹科經濟起飛傳奇人物。

胡鵬飛是當地慈善家，他熱心公益，時常捐款救助貧苦人家，發送白米與食物捐助貧民與街友，晚年還在安徽省舒城市捐贈人民幣數億元，創立啟德小學。2016年12月初因多重器官衰竭不治，享壽86歲。

而現任啟德機械負責人胡漢龑，自15歲開始跟著父親打拼事業，是大家口中說的吊車大王，胡漢龑曾接受媒體訪問回憶，草創初期為了餬口，每天只能睡2到3小時，他同時也跟著父親做慈善，持續救助與捐贈，像是之前曾捐贈100萬元至新竹縣社會救助金專戶，希望幫助弱勢民眾，讓大家都能暖心過個好年。

之前啟德也從美國進口工業用的巨型雲梯車，高度可達13樓，出水量更是一般的4倍，價值5千多萬，原本要送給消防隊，但因為太大台沒有辦法放置，因此，只要有任何緊急救火任務，這台車在大新竹地區都可以馳援，幫助打火弟兄減低危險。

啟德在機械運輸界享有亞洲前三名之譽，而胡漢龑擁有4位妻子、14名子女，花了6億元台幣在竹北市打造住居，每層至少200坪，還有SPA、桑拿房以及兩座大浴池，之前也曾駕駛千萬「熔岩橘」麥拉倫，與10多台各色系千萬麥拉倫齊聚一堂，奔馳在高速公路和石門水庫，生活相當奢華。他也曾透露，除了在本業賺錢，近年也因為台積電徵收新竹土地，賺進約18億元，而他也不吝嗇與網友分享生活點滴，臉書有近5萬人追蹤。


新竹大火釀2勇消殉職！吊車大王生日急救災　沈痛發聲曝最大願望

吊車大王曬麥拉倫車聚！10幾輛「億」級城堡上路　超壯觀畫面曝

竹北吊車大王身家百億擁4妻！眾好奇「真的有錢？」　驚人家世曝

新竹晴空匯大樓火警！仍有165人待救援　竹北吊車大王派180噸吊車

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載