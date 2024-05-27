揭蔡英文昔常做這件事 郭正亮批賴清德「上任一週」太可怕
國民黨與民眾黨力推國會改革相關法案，綠營不滿藍白聯手強行表決，痛批國會黑箱，立法院外也聚集群眾抗議。而總統賴清德則發文表示，在議事上應該尊重程序正義，不可違法表決，更要守護民眾的權益，並指國人展現公民社會的力量，感謝站出來的每一位朋友。對此，前立委郭正亮質疑，賴清德有像前總統蔡英文經常在官邸看立院討論事情嗎？會不會被幕僚給的一面倒訊息誤導？痛批賴清德上任一週，就放棄當全民總統，實在是太可怕。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮今（27）日在節目《大新聞大爆卦》質疑賴清德發文「什麼叫違法表決？」郭正亮直言，「你會比周萬來懂議事規則嗎？不知道哪個總統府幕僚提供訊息？」認為總統府辦公室幕僚要被譴責，因為他們顯然不知道表決過程。郭正亮也透露，自己以前到官邸見蔡英文時，蔡英文常在官邸看立院討論事情，讓他不禁質疑，賴清德身為總統，有沒有看立院開會？會不會被幕僚給的一面倒訊息而產生誤解？若總統對立院過程不了解，只聽一面之詞，「這種總統嚴重不及格」。
郭正亮直言，賴清德上任至今都是偏聽，包括在就職演說獨斷、沒有出現兩岸人民關係條例以及對立院的發言等，痛批賴清德才剛當一週的總統，就放棄當全民總統，「真是可怕，怎麼會有這種人，嫌民調不夠低？」
此外，郭正亮也認為賴清德跟陳水扁很像，可陳水扁在上任第一年用了7個無黨籍的人組閣，還召開跨黨派朝野協商處理兩岸問題；但賴清德卻相反，第一周就證明了他是民進黨總統，不要當全民總統，「我從來沒看過這樣的總統，實在是不可思議。」