Williams榮登終極衰神！前東家都將闖入決賽　Irving重逢塞爾提克

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Grant Williams在2019年在第1輪第22輪順位被塞爾提克選中後，就為塞爾提克效力至2023年，期間曾在2021-2022賽季打入總決賽，不過以2：4敗給金州勇士，無緣奪下NBA總冠軍。
Grant Williams在2023年賽季結束後，透過三方交易，轉戰達拉斯獨行俠，然而並沒有發揮預期中的戰力，場均得分也下降到只有8.1分，外加3.6籃板、1.7次助攻。只為獨行俠出賽了47場比賽以後，在季中被交易至夏洛特黃蜂，而獨行俠則換回衝擊總決賽的重要拼圖PJ Washington。
如今相當尷尬的，不僅是這2隊都在分區冠軍賽取得3：0領先，並即將在決賽中碰面，更重要的是，2支球隊都找到了相比Grant Williams更合適的球員。塞爾提克在後續交易到Jrue Holiday，補足貧弱的後場防守，而獨行俠則是換到在外線投射、禁區防守都更優於Grant Williams的PJ Washington。
事過境遷 Irving決賽碰頭綠衫軍
值得一提的是，獨行俠二當家Kyrie Irving也將有機會在總決賽碰上前東家塞爾提克。Kyrie Irving在2017年後出走克里夫蘭騎士，嘗試效仿老大哥「詹皇」LeBron James，成為球隊的領頭羊，然而在2017年至2019年效力塞爾提克的期間，傳出更衣室氣氛不佳的傳聞，最終雙方在不愉快中分手，Kyrie Irving也在2019年轉為效力布魯克林籃網。
事過境遷，現今的Kyrie Irving成為獨行俠成穩的二當家，能在球隊一哥Luka Doncic進攻斷檔時提供火力支援，兩人在賽後訪問也時常展現好感情，互相讚美彼此對於球隊的幫助。成長蛻變後的Kyrie Irving再次碰上，青澀時期的自己曾經的東家，無論是場上的較勁，或是場下的互動，都讓人相當期待。