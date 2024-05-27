張小燕捲黃子佼風波！卜學亮讚恩師「有智慧的人」 私下對話曝光
藝人卜學亮近來參與實境節目《我的明星村長》，以村長身分體驗農村生活，他出席記者會時被問到恩師張小燕，先前被捲入黃子佼風波，他也直言，私下還是有關心對方，更表示兩人的關係早已昇華成家人，對方是有智慧的人，「我是個嘴比較笨的人，不太會說甜言蜜語，就只會傳個訊息表達關心，偶爾約約吃飯」。
記者吳昕蓓／綜合報導
卜學亮接受訪問時透露，大女兒Betty考上台灣大學，因而被外界封為「學霸」，2019年到荷蘭當交換學生後，她回到台大完成學業，從森林系轉到心理系，目前Betty正在從事人力資源相關工作，小女兒也已經從東吳大學畢業，正在貿易公司工作，但兩千金都尚未結婚，感情的事隨她們發展：「男孩子沒有幾個好東西」，表示她們就算生孫子也不會幫忙帶。
至於外傳卜學亮和姚元浩不合，他也透露，自己出道多年就是老大哥心態，想說什麼就會直接說，也一度不知道怎麼處理，直言姚元浩的個性太衝，他們坐下來聊後，對方仍沒有改變想法，讓他覺得姚元浩真可愛，被問到第二季是否會再合作，他也開玩笑表示：「他（姚元浩）可能不希望有我」，強調還是要看製作人決定。
先前被黃子佼爆出婚內出軌，家人是否有特別關心，對此，卜學亮也表示：「他們都知道我在家裡是什麼樣子，也很清楚我的狀況，不會特別多問」，對於張小燕也因為同件事遭到炎上，他透露：「就是關心，該做的還是有做到，我們也不能替她回答問題」，直言張小燕一直以來都是以身作則，「很多事情她會默默地去做，現在退休後只會做一些公益的事情，有時遇到困惑的狀況可以去問她，少走一些冤枉路，是個有智慧的人。」