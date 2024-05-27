徐巧芯解釋反質詢！原本法條裡就有：黃捷問「吃早餐」已違反這條
國民黨與民眾黨聯手推國會改革法案，國民黨立委徐巧芯今（27）日解釋，所謂的「反質詢」定義，其實在原本的《立法院職權行使法》第24條與第25條的條文內容就有規範。
記者莊蕙如／台北報導
徐巧芯說，很多人會問什麼是反質詢？其實這一點在原本的《立法院職權行使法》第24條、第25條都有規定，質詢人不得去詢問與職務無關的事項。比如民進黨立委黃捷跑去問人家有沒有吃什麼早餐，這就是在立委職權之外的，本來就不應該問這個問題，當立委問了職權以外的問題，就已經違反《立法院職權行使法》第24條。
徐巧芯指出，而《立法院職權行使法》第25條規定就是說，回答的備詢官員，回答事項不得超出立委所詢問的事項，這就是反質詢。
徐巧芯表示，國民黨團只是將原本寫到《立法院職權行使法》第25條的內容再加上「反質詢」3個字，讓這件事情變得比較好理解。
徐巧芯強調，這次的修法要對照原本的《立法院職權行使法》以及國民黨團與民眾黨團共同提出的修正案，還有民進黨團提出的修正案，3個版本一起看相對複雜，所以很多民眾可能在誤解情況下，會認為是不是有黑箱或擴權？
她解釋，因為法條複雜，民眾很容易被人誤導，所以造謠的速度比闢謠的速度來的快很多，而國民黨團就要盡力解釋。