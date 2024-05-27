2勇消殉職！新竹市東區住宅火警　高虹安不捨：要求全力協助善後

徐巧芯解釋反質詢！原本法條裡就有：黃捷問「吃早餐」已違反這條

▲，國民黨立委徐巧芯今（27）日解釋，所謂的「反質詢」定義，其實在原本的《立法院職權行使法》第24條與第25條的條文內容就有規範。（圖／NOWnews攝影中心）
▲，國民黨立委徐巧芯今（27）日解釋，所謂的「反質詢」定義，其實在原本的《立法院職權行使法》第24條與第25條的條文內容就有規範。（圖／NOWnews攝影中心）

記者莊蕙如／台北報導

國民黨與民眾黨聯手推國會改革法案，國民黨立委徐巧芯今（27）日解釋，所謂的「反質詢」定義，其實在原本的《立法院職權行使法》第24條與第25條的條文內容就有規範。

我是廣告 請繼續往下閱讀
徐巧芯說，很多人會問什麼是反質詢？其實這一點在原本的《立法院職權行使法》第24條、第25條都有規定，質詢人不得去詢問與職務無關的事項。比如民進黨立委黃捷跑去問人家有沒有吃什麼早餐，這就是在立委職權之外的，本來就不應該問這個問題，當立委問了職權以外的問題，就已經違反《立法院職權行使法》第24條。

徐巧芯指出，而《立法院職權行使法》第25條規定就是說，回答的備詢官員，回答事項不得超出立委所詢問的事項，這就是反質詢。

徐巧芯表示，國民黨團只是將原本寫到《立法院職權行使法》第25條的內容再加上「反質詢」3個字，讓這件事情變得比較好理解。

徐巧芯強調，這次的修法要對照原本的《立法院職權行使法》以及國民黨團與民眾黨團共同提出的修正案，還有民進黨團提出的修正案，3個版本一起看相對複雜，所以很多民眾可能在誤解情況下，會認為是不是有黑箱或擴權？

她解釋，因為法條複雜，民眾很容易被人誤導，所以造謠的速度比闢謠的速度來的快很多，而國民黨團就要盡力解釋。

大讚諷黃國昌「蔥師表」！柯建銘稱偉大的創舉：可列為史詩、史歌

Dcard調查「近90%大學生挺國會改革」！傅崐萁驕傲：明天拚三讀

2024最新韓國瑜5金句！國會打架他仍穩重：要對台灣的民主有信心

立院打架怎麼判對錯？黃揚明獻策：議場應全方位各角度架設攝影機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代