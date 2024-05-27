股匯雙揚！新台幣一度勁揚逾1角 終場升7.1分、收32.187元
台北股市今（27）日回神反彈，終場上漲238.43點或1.11%，收在21803.77點，再創歷史收盤新高。新台幣兌美元匯率盤中勁揚逾1角，終場升幅收斂至7.1分，收在32.187元，成交金額為9.33億美元。
記者陳郁柔／台北報導
新台幣匯價一早反應美元指數的回落，以32.23元開出、升值2.8分。隨後在外資熱錢匯入、出口商月底拋匯需求出籠，台幣盤中最高升達到32.142元，大升1.16角，重新收復32.1元價位，脫離上週32.2元至32.3元間的盤整區間。不過尾盤升幅收斂，終場升值7.1分，收在32.187元，成交金額為9.33億美元。新台幣今日最高來到32.142元、最低則為32.23元。
台北股市今日回神反彈，在輝達執行長黃仁勳抵台的消息一出，激勵電子股群起上攻，傳產也有族群冒出頭，激勵大盤一度上漲306點、來到21871.34點，創下歷史新高點，終場上漲238.43點或1.11%，收在21803.77點，再創歷史收盤新高，成交量為4881.59億元。
觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連4買」買超33.9億元；投信「由賣轉買」，今日買超21.03億元；自營商（自行買賣）「連10買」買超23.44億元，合計三大法人買超78.37億元。