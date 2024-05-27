新竹晴空匯火災！室內濃煙臭味如何去除　專家：先不要開清淨機

專門處理異味的普印通總經理許紋賓表示，火災煙味可說是最難清除的氣味榜上前三名，且相當難纏，一般小型的香氛、除臭噴霧都很難徹底去除，且這股臭味可能會持續數週甚至數個月之久，不僅味道難聞還會對身體造成危害。許紋賓建議災後先評估損害的範圍，之後就可以開始清潔，他也提供清潔4步驟。
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火災後空氣中充斥滿滿的懸浮粒子和各種汙染物，建議儘快打開門窗，讓房子通風引進新鮮空氣，可利用電風扇、循環扇加速換氣過程。
許紋賓提到，如果味道還非常濃，建議先不要使用家中的空氣清淨機，因為家用空氣清淨機過濾味道的機制是透過活性碳、沸石、硅藻純等吸附物質，吸附味道，但有吸附就會有飽和，大量的味道對於濾網來說，可能數個小時就吸滿，不適合處理大量濃郁的臭味。
2、深度清潔房屋
房屋換氣雖然能幫助降低火災煙味，但無法完全去除臭味，必須要大掃除，徹底清潔所有物品，依照類別大致分為4類：
◼︎纖維類：布面織品相當會吸氣味，像是窗簾、沙發套、寢具、毯子、地毯、枕頭、衣物等，建議及早清洗並在通風處晾曬除味，避免放在室內再度吸收味道。許紋賓認為，如果煙味顆粒已經滲透在纖維內，其實會很難去除，直接換新的可能會比較快。
◼︎門窗：像是紗窗網、紗窗門、百葉窗等都是非常容易被忽略的地方，很容易卡火災的煙塵。
◼︎傢俱、傢飾：一般平面可以用清潔器、白醋或小蘇打來做清潔，架子的所有角落都要擦到。
◼︎空調、冷氣、電器：煙霧顆粒很容易跑到家電內部尤其是冷氣，必要的話直接請專人進行保養或是清潔。
3、牆壁粉刷
火災煙臭味不僅會附著在牆壁上，還會讓整個室內空間黯淡好幾個色階，甚至牆面被燻黑，建議油漆前要先刷洗牆壁，可跟廠商購買專門的洗劑，沖洗後再讓牆壁完全乾燥才可以進入油漆階段。
4、除臭補強
當完成上述清潔步驟後，房子通常已經復原得差不多，但煙霧分子非常細小，可能卡在隙縫或清不到的地方，還是會隱約聞到煙臭味，這時除了定期通風換氣外，也能用商用臭氧機、除味液、空氣清淨機來處理火災的味道。