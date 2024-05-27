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新竹晴空匯火災！室內濃煙臭味如何去除　專家：先不要開清淨機

▲新竹晴空匯豪宅發生火警，災後民眾該如何清潔和去除異味，專家建議先徹底通風，等待多數的味道散去後，再開啟空氣清淨機。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司）
▲新竹晴空匯豪宅發生火警，災後民眾該如何清潔和去除異味，專家建議先徹底通風，等待多數的味道散去後，再開啟空氣清淨機。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司）

記者周淑萍/綜合報導

新竹東區豪宅「豐邑晴空匯」深夜發生火警，經新竹市府初步調查起火原因為地下一樓管道間的電纜線燃燒造成火災，該起火警不幸造成消防局金山分隊隊員李詠真、周立鑫，疑氣瓶耗盡倒臥在樓梯間，送醫搶救不治。而火災引發的濃煙和臭味該如何去除？《NOWnews》實際請教專門去除災後、餐廳異味的普印通公司，該如何除去難纏的異味。

專門處理異味的普印通總經理許紋賓表示，火災煙味可說是最難清除的氣味榜上前三名，且相當難纏，一般小型的香氛、除臭噴霧都很難徹底去除，且這股臭味可能會持續數週甚至數個月之久，不僅味道難聞還會對身體造成危害。許紋賓建議災後先評估損害的範圍，之後就可以開始清潔，他也提供清潔4步驟。

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1、室內通風換氣

火災後空氣中充斥滿滿的懸浮粒子和各種汙染物，建議儘快打開門窗，讓房子通風引進新鮮空氣，可利用電風扇、循環扇加速換氣過程。

許紋賓提到，如果味道還非常濃，建議先不要使用家中的空氣清淨機，因為家用空氣清淨機過濾味道的機制是透過活性碳、沸石、硅藻純等吸附物質，吸附味道，但有吸附就會有飽和，大量的味道對於濾網來說，可能數個小時就吸滿，不適合處理大量濃郁的臭味。

▲彰化市彰水路一處民宅，今天上午發生火警，現場竄出大量濃煙。（圖／翻攝畫面）
▲火災現場會竄出大量濃煙，專家建議民眾災後清潔首要任務就是室內通風。（圖／翻攝畫面）
2、深度清潔房屋

房屋換氣雖然能幫助降低火災煙味，但無法完全去除臭味，必須要大掃除，徹底清潔所有物品，依照類別大致分為4類：

◼︎纖維類：布面織品相當會吸氣味，像是窗簾、沙發套、寢具、毯子、地毯、枕頭、衣物等，建議及早清洗並在通風處晾曬除味，避免放在室內再度吸收味道。許紋賓認為，如果煙味顆粒已經滲透在纖維內，其實會很難去除，直接換新的可能會比較快。

◼︎門窗：像是紗窗網、紗窗門、百葉窗等都是非常容易被忽略的地方，很容易卡火災的煙塵。

◼︎傢俱、傢飾：一般平面可以用清潔器、白醋或小蘇打來做清潔，架子的所有角落都要擦到。

◼︎空調、冷氣、電器：煙霧顆粒很容易跑到家電內部尤其是冷氣，必要的話直接請專人進行保養或是清潔。

▲定期清洗冷氣可省電，讓空氣品質更好，不過洗冷氣時要注意5大NG行為，尤其是清洗時不只要關機、拔插頭，還要關閉總電源，避免引發觸電危機。（圖／智樂家提供）
▲火災造成的煙霧顆粒很容易跑到家電內部，可以請專人進行清潔。（圖／智樂家提供）
3、牆壁粉刷

火災煙臭味不僅會附著在牆壁上，還會讓整個室內空間黯淡好幾個色階，甚至牆面被燻黑，建議油漆前要先刷洗牆壁，可跟廠商購買專門的洗劑，沖洗後再讓牆壁完全乾燥才可以進入油漆階段。

4、除臭補強

當完成上述清潔步驟後，房子通常已經復原得差不多，但煙霧分子非常細小，可能卡在隙縫或清不到的地方，還是會隱約聞到煙臭味，這時除了定期通風換氣外，也能用商用臭氧機、除味液、空氣清淨機來處理火災的味道。

▲DIKE BioLED 紫外線抗菌空氣清淨機。(圖／雙全國際提供)
▲大清潔過後，異味應該會散去不少，這時就能透過空氣清淨機來幫助室內空氣淨化。(圖／雙全國際提供)

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