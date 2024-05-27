新竹2勇消火場殉職！分隊長紅眼眶回憶：找到人時面罩黏滿焦油
新竹晴空匯大樓昨（26）日深夜傳出火警，消防員李詠真、周立鑫為了搶救受困住戶，多次進入大樓內部，但最終疑因氧氣瓶耗盡倒臥樓梯間，送醫搶救宣告不治，今（27）日金山分隊分隊長陳佳民受訪時也難過表示，找到2人時發現面罩全被焦油覆蓋，雖然當下有發出求救訊後，不過還沒說出位置就斷聯了。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，新竹市消防局昨天晚間10點55分獲報「晴空匯」大樓火警後，第一時間前往灌救，除疏散大部分住戶外，也派員到地下室管道間撲滅火源，期間李詠真、周立鑫2名勇消得知仍有民眾受困，又再度進入樓層搜索，但疑似因氣瓶耗盡發出求救訊號，最終被發現倒臥在梯間失去生命跡象。
事後其他消防員在2、3樓處尋獲2人，不過分別送往台大醫院及馬偕醫院救治雙雙宣告不治；今天上午金山分隊隊長陳佳民指出，電器燃燒後會產生焦油，由於焦油具有黏著性擦也擦不掉，因此造成2人視線、吸呼受阻，在火場失去方向，他們在危急時曾喊過「Mayday、Mayday」但還沒報出位置訊息就消失了。
陳佳民強調，2人被發現時衣服、裝備與面罩上滿是焦油，雖然過去也有類似情況發生，不過從來沒看過覆蓋的那麼嚴重；對此，新竹地檢署檢察官稍早會同法醫完成相驗，初判死因為吸入濃煙致一氧化碳中毒，最後造成窒息呼吸性休克死亡，後續將指揮竹市警察局會同消防局鑑識人員積極蒐集事證，以查明有無相關刑事責任。