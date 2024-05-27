吊車大王出手救援！啟德雲梯車、吊籠助災有力 網友湧臉書狂感謝
新竹市東區「豐邑晴空匯」26日深夜發生火警，2名疑因氧氣瓶耗盡倒臥樓梯間，送醫搶救宣告不治不幸殉職，台灣第一大吊車、啟德起重機械董事長胡漢龑今（27）日一早接獲消防局電話請求支援，立即派出180噸吊車前往現場支援，啟德吊車可高達20樓以上，對現場救災相當有助力，胡漢龑也稱今年11月底，啟德會再購進一台104公尺高的雲梯消防車，將會長期在新竹駐場，協助救災之用，讓網友相當感動，也紛紛湧入其臉書道感謝「謝謝胡董、功德無量 辛苦了」。
記者林莞茜／綜合報導
啟德起重機械今日接獲消防局電話請求支援，立刻調度出動180噸吊車、10幾位同仁、卡車協助運送吊籃，前往義務支援救災工作。胡漢龑稍早於個人臉書上表示，今日恰逢他62歲生日「今天我最大的願望就是希望大家都平平安安」，並稱今年11月底，會再購進一台104公尺高的雲梯消防車，將會長期在新竹駐場，協助救災之用。
而根據了解，昨日火警現場，新竹市消防局出動2台、分別為32公尺、52公尺雲梯車前往救災，啟德則出動78公尺雲梯車，相比之下，消防局2台雲梯車的最高高度約10樓、17樓，而啟德的吊車則可抵達20樓以上，且消防局的雲梯車吊籠限重500公斤，一趟雲梯車上下大約只能載運3至5人，但啟德可載到10人，替整個救災行動增力不少，更讓民眾相當感動。
有網友在臉書社團《竹北人有事嗎》投稿指出，啟德派出超高吊車來協助救援高樓層的受困民眾了，新竹縣市的消防車雲梯車不夠高，昨晚大部分只能救援低樓層的，「還好有啟德」，並呼籲政府真的該好好重視提升消防弟兄們的打火配備跟車輛器具了。網友見狀，也紛紛留言表示「謝謝啟德」、「啟德按讚」、「謝謝胡董、功德無量 辛苦了」。