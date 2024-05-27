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獨家／芷霖疑受林庭謙劈腿影響！明日比賽急找代班　經紀人全說了

▲味全龍啦啦隊女神李芷霖疑似因受男友林庭謙劈腿事件影響，明日味全龍主場迎戰台鋼雄鷹的比賽請隊友寧寧代班，經紀人莉奈也向《NOWnews今日新聞》透露芷霖找代班的原因。（圖／翻攝自李芷霖IG）
▲味全龍啦啦隊女神李芷霖疑似因受男友林庭謙劈腿事件影響，明日味全龍主場迎戰台鋼雄鷹的比賽請隊友寧寧代班，經紀人莉奈也向《NOWnews今日新聞》透露芷霖找代班的原因。（圖／翻攝自李芷霖IG）

記者張一笙／綜合報導

與劉錚、陳盈駿並列「旅外3傑」的台灣籃球好手林庭謙昨（26）日晚間被爆出疑似背著交往3、4年的台灣女友，不但劈腿中國小三「KK」，還不小心讓對方懷孕，林庭謙甚至為求台灣女友原諒要求KK墮胎。而林庭謙的台灣「正宮」女友，就是味全龍的啦啦隊隊女神芷霖。芷霖在稍早疑似因為受到男友劈腿事件影響，因此在IG上公布明天的比賽將由隊友寧寧代班，經紀人莉奈稍早也向《NOWnews今日新聞》透露芷霖找代班的原因：「是身體不舒服。」

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▲味全龍啦啦隊女神芷霖長相十分甜美，雖然個頭嬌小但身材十分火辣。（圖／記者葉政勳攝）
▲味全龍啦啦隊女神芷霖長相十分甜美，雖然個頭嬌小但身材十分火辣。（圖／記者葉政勳攝）
林庭謙昨日被中國球迷在中國體育論壇「虎撲」爆料背著交往3、4年的台灣女友芷霖，偷吃中國小三KK，甚至還在知道對方有伴侶的情況下依舊與其發生性關係，甚至造成對方懷孕。KK透過腹中小孩威脅林庭謙與芷霖分手，否則就要曝光他們之間的「不正當關係」。為求芷霖原諒，林庭謙甚至不惜低聲下氣地在Line上求芷霖原諒。

林庭謙劈腿兼要對方墮胎的事情被曝光後，芷霖今日下午在IG上轉發隊友的動態，並表示明日味全龍天母主場迎戰台鋼雄鷹的比賽將由寧寧代班，疑似因為受到男友劈腿的影響因而選擇換班，引發外界浮想聯翩。

▲有中國球迷在虎撲論壇上，曬出林庭謙中國小三「KK」的照片。（圖／翻攝自虎撲）
▲林庭謙的中國小三「KK」照片被公開在中國「虎撲」論壇。（圖／翻攝自虎撲）
《NOWnews今日新聞》稍早獨家詢問芷霖的經紀人兼味全龍啦啦隊經紀人莉奈，有關芷霖臨時請代班的決定，是否是因為受到男友劈腿事件影響，莉奈則表示：「（換班）不是因為同件事，是身體不舒服。」

李芷霖小檔案小檔案

生日：1998年1月5日

身高：155公分

體重：42公斤

學歷：輔仁大學體育學系

綽號：好市多周子瑜、霖霖、快樂小0

所屬團體：新竹御頂攻城獅啦啦隊慕獅女孩、味全龍啦啦隊小龍女

代表作品：歌曲《DOKIDOKI》、寫真集《霖距離》、節目《炸裂吧！女孩》

感情：旅外籃球選手林庭謙

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