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不滿被連續短打！紅襪、釀酒人爆衝突　投手怒嗆：大聯盟就該揮棒

▲密爾瓦基釀酒人、波士頓紅襪的比賽中，由於紅襪投手Chris Martin不滿對手連續短打，發生口角衝突引發雙方板凳清空。（圖／美聯社／達志影像）
▲密爾瓦基釀酒人、波士頓紅襪的比賽中，由於紅襪投手Chris Martin不滿對手連續短打，發生口角衝突引發雙方板凳清空。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

不滿被連續短打爆發衝突！波士頓紅襪今（27）日交手密爾瓦基釀酒人，比賽途中紅襪右投手Chris Martin，由於不滿對方連續2次短打，和釀酒人一壘教練Quintin Berry發生口角爭執。雖然兩隊板凳清空，所幸並沒有發生更嚴重的肢體衝突，不過Chris Martin賽後仍向對手嗆聲，認為在大聯盟就是應該揮棒。比賽結果方面，紅襪在8局下靠著安打串連，攻下超前分，最終以2：1險勝釀酒人。

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釀酒人連2棒短打　成爭執導火線

比賽進行到7局上，兩隊以1：1戰成平手，戰況相當膠著，紅襪先發Tanner Houck完成6局投球任務後，由Chris Martin後援中繼。不過釀酒人當局首打者Blake Perkins靠著突襲短打上壘，後續的Brice Turang再度以犧牲短打方式，護送Blake Perkins站上二壘。

這一舉動讓Chris Martin感到不滿，並在7局上退場時念念有詞，結果和釀酒人一壘教練Quintin Berry發生爭執，導致雙方板凳清空，場上球員也全都聚集在一壘側。幸好紅襪教練方以及裁判提早隔開二人，並沒有引發更多的肢體衝突，最終也沒有人遭到驅逐出場

理解規則允許　仍想表達不滿

賽後接受訪問時，Chris Martin表示，正是對手的連續2次短打讓他和對方發生爭執，即便他能理解這是比賽的一部分，但仍然想讓對手知道自己的不滿。此外，Chris Martin也向釀酒人嗆聲：「我不喜歡這樣，也許他們覺得自己敲不出安打，但我認為在大聯盟你就該揮棒打擊，這就是我的感覺。

不過釀酒人則對這件事不以為意，總教練墨菲Pat Murphy表示：「我不想去猜他碎念了什麼，但我們很肯定會挺身捍衛自己人，我也很慶幸衝突沒有更嚴重。」打者Christian Yelich也認為：「這是棒球的一部份，在平手的狀況下試圖贏球，我們只是在嘗試各種方法而已。」



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