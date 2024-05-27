不滿被連續短打！紅襪、釀酒人爆衝突　投手怒嗆：大聯盟就該揮棒

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比賽進行到7局上，兩隊以1：1戰成平手，戰況相當膠著，紅襪先發Tanner Houck完成6局投球任務後，由Chris Martin後援中繼。不過釀酒人當局首打者Blake Perkins靠著突襲短打上壘，後續的Brice Turang再度以犧牲短打方式，護送Blake Perkins站上二壘。
這一舉動讓Chris Martin感到不滿，並在7局上退場時念念有詞，結果和釀酒人一壘教練Quintin Berry發生爭執，導致雙方板凳清空，場上球員也全都聚集在一壘側。幸好紅襪教練方以及裁判提早隔開二人，並沒有引發更多的肢體衝突，最終也沒有人遭到驅逐出場。
理解規則允許 仍想表達不滿
賽後接受訪問時，Chris Martin表示，正是對手的連續2次短打讓他和對方發生爭執，即便他能理解這是比賽的一部分，但仍然想讓對手知道自己的不滿。此外，Chris Martin也向釀酒人嗆聲：「我不喜歡這樣，也許他們覺得自己敲不出安打，但我認為在大聯盟你就該揮棒打擊，這就是我的感覺。」
不過釀酒人則對這件事不以為意，總教練墨菲Pat Murphy表示：「我不想去猜他碎念了什麼，但我們很肯定會挺身捍衛自己人，我也很慶幸衝突沒有更嚴重。」打者Christian Yelich也認為：「這是棒球的一部份，在平手的狀況下試圖贏球，我們只是在嘗試各種方法而已。」