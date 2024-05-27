獨家／「台版車銀優」影片流量破百萬！ 徵選《原子2》原因曝光
節目《原子少年2》六月中即將開錄，目前已啟動全球曝光計劃，首次亮相曼谷著名的百貨公司視訊牆，預告片在曼谷的播放引起當地路人和台灣觀光客注意，甚至在網路掀起討論與期待，登上曼谷景點的小銀幕也讓選手們興奮不已，其中19歲禾雁楷本身就有將近30萬粉絲，美型暖男的模樣讓粉絲封為「台版車銀優」，被指撞臉金秀賢、李承奎、朴炯植、車銀優等人，其中一支影片更是帥到流量破2百萬，而他徵選《原子少年2》的原因也隨之曝光。
記者吳昕蓓／台北報導
《NOWnews今日新聞》獨家取得禾雁凱經紀人回應，他透露，雖然粉絲都很浮誇，說禾雁凱像韓國演員，但他自己從來沒有這種感覺，因為是從台東來的樸實孩子，對這些男星也都不太熟悉，只知道他們都很帥，至於突然爆紅，這對禾雁凱來說也是始料未及的，「現在的人很單純發發抖音，沒想到大家那麼喜歡」，剛好很對國外粉絲的胃口，在抖音留言的粉絲有英文，也有泰文，相當國際化。
至於怎麼會想參加《原子少年2》？經紀人表示，「是我挖掘的」，由於公司有做男團的計畫，他在抖音上大海撈針，意外發現禾雁凱這塊璞玉，剛好禾雁凱也有意願成為偶像，兩人便聯繫上，然而要上節目比賽，禾雁凱還是非常緊張，雖然原本就會彈鋼琴，但唱跳方面較生疏，目前正在積極培訓，他一方面還要拍攝服飾平面廣告，還沒正式出道就行程滿檔，由於培訓的時間相較其他選手們來說較晚，禾雁凱擔心會跟不上大家，因此格外努力，經紀人也坦言，「他進步滿多的。」
由於已經累積不少海外粉絲，被問到是否會想進軍國際，經紀人也直言：「當然會想啊！」只要有機會他們都很願意嘗試，認為新人沒有任何侷限，也希望能到韓國發展，但目前就是一步一腳印，先踏實充實自身實力，「在演藝圈能力很重要」，而近來禾雁凱搭上「晚安大小姐」風潮跳起手勢舞，經紀人也表示，他學習手勢舞的速度算快，滿有天份，但韓風舞蹈還需要努力練習。而一直以來都有收到劇組邀約，禾雁凱自己有想嘗試哪種角色？果不其然外型宛如「漫撕男」的他對偶像劇男主角最有興趣，經紀人也透露，「其實我們有在試鏡，每個角色都願意挑戰。」粉絲可以好好期待。