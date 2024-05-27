再次放話！中國禁瓜地馬拉咖啡進口　批「瓜國外長竄台不利合作」

我是廣告 請繼續往下閱讀
汪文斌稱，近期瓜地馬拉總統與「台灣地區領導人」舉行視訊會見，而瓜國外長又「竄台出席所謂的『520就職儀式』」，皆是嚴重踐踏「一個中國原則」，而中方對此予以譴責，並宣稱這種局面不利於瓜地馬拉和中國在包括瓜國輸中產品等方面的合作，希望相關官員「認清國際大勢，從國家和人民的利益出發」，儘早做出符合人民利益的正確選擇。
瓜地馬拉出口業者公會近期表示，中國客戶和營運商通知瓜地馬拉的咖啡和夏威夷豆生產商及出口商，貨物將被扣留在中國港口。此舉引發了瓜地馬拉生產商和出口商的不滿，呼籲應放棄中國市場，轉往其他國家出口。業者表示，中國買家總是壓低瓜國商品價格，並設置不透明的貿易障礙。
儘管中國是瓜地馬拉第二大貿易夥伴，但雙方的貿易存在嚴重不平衡。中國進口瓜地馬拉商品僅佔瓜國出口額的1%，而進口額則佔13%。瓜地馬拉夏威夷豆協會指出，瓜地馬拉是全球第五大夏威夷豆生產國，其中六成出口至中國。禁止進口夏威夷豆是中國對瓜地馬拉政府的警告和施壓。
部分瓜地馬拉出口業者和生產商表示，應尋找其他國家市場，停止與中國交易，因為中國是一個壞客戶，試圖將價格壓至最低。瓜地馬拉國會經濟委員會主席艾雅拉則呼籲經濟部長，應採取措施保護國內出口商的利益，並與瓜地馬拉出口業者公會合作解決貿易問題，不需要改變瓜國對台灣的立場。