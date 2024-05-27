波音飛安問題頻傳！員工「產品安全疑慮」報告數上升6倍
波音公司近年來接連傳出飛安狀況，同時也面臨對於「吹哨者」進行打壓的質疑。根據波音本月24日公布的年度安全報告，2024年前兩個月，員工提交關於產品和服務安全等擔憂的報告數量比去年同期增加了6倍，不過詳細的回報數量並未對外公開。
國際中心楊智傑／綜合報導
波音公司在其年度安全報告中表示，這些報告的急劇增加是在1月5日阿拉斯加航空公司新生產的 737 MAX 9 噴射機發生空中客艙面板爆炸事故之後發生的，此事故引發美國監管機構如美國聯邦航空管理局（FAA）對於波音737 MAX噴射機的生產進行限制，要求直到波音解決其安全問題為止。
與此同時，波音也面臨吹哨者的指控，波音工程師山姆·薩利普（Sam Salehpour）稱波音787的機身組裝存在安全問題，並指控公司對他進行打壓和報復。薩利普在國會聽證會上表示，波音787的材料問題未得到公司高層的重視，他多次被要求保持沉默，甚至在工作期間遭遇車輛損壞等威脅行為。
波音公司對此則否認這些指控，強調不容忍報復行為，並指出檢舉數量的增加代表檢舉風氣有所改善，同時也稱這份安全報告的回報數量增加，顯示公司正在進一步改善員工與管理階層之間涉及確保產品安全、合規的流程正在落實。