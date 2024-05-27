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波音飛安問題頻傳！員工「產品安全疑慮」報告數上升6倍

▲波音（Boeing）近幾年來出包事件不斷，在其年度安全報告中顯示員工提交關於產品和服務安全等擔憂的報告數量比去年同期增加了6倍。（圖／美聯社／達志影像）
▲波音（Boeing）近幾年來出包事件不斷，在其年度安全報告中顯示員工提交關於產品和服務安全等擔憂的報告數量比去年同期增加了6倍。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

波音公司近年來接連傳出飛安狀況，同時也面臨對於「吹哨者」進行打壓的質疑。根據波音本月24日公布的年度安全報告，2024年前兩個月，員工提交關於產品和服務安全等擔憂的報告數量比去年同期增加了6倍，不過詳細的回報數量並未對外公開。

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波音公司在其年度安全報告中表示，這些報告的急劇增加是在1月5日阿拉斯加航空公司新生產的 737 MAX 9 噴射機發生空中客艙面板爆炸事故之後發生的，此事故引發美國監管機構如美國聯邦航空管理局（FAA）對於波音737 MAX噴射機的生產進行限制，要求直到波音解決其安全問題為止。

與此同時，波音也面臨吹哨者的指控，波音工程師山姆·薩利普（Sam Salehpour）稱波音787的機身組裝存在安全問題，並指控公司對他進行打壓和報復。薩利普在國會聽證會上表示，波音787的材料問題未得到公司高層的重視，他多次被要求保持沉默，甚至在工作期間遭遇車輛損壞等威脅行為。

波音公司對此則否認這些指控，強調不容忍報復行為，並指出檢舉數量的增加代表檢舉風氣有所改善，同時也稱這份安全報告的回報數量增加，顯示公司正在進一步改善員工與管理階層之間涉及確保產品安全、合規的流程正在落實。

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