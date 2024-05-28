天氣熱爆拉下拉鍊！龍舟女鼓手「白色比基尼看光」 本尊IG找到了
再過兩個禮拜就是一年一度的端午節，除了通路開始籌備端午節粽子之外，也有許多龍舟比賽開始舉辦，然而近日在社群上一組照片引起討論，一名正妹擔任龍舟船頭的鼓手，因為天氣太熱而將外套拉開，展露好身材，吸引超過將近2萬人朝聖按讚，而女龍舟鼓手的本尊身分也被神出，被發現長相也激似香港女歌手蘇雅琳。
記者張嘉哲/綜合報導
最近有臉書粉專貼出一組龍舟競賽的照片，只見照片當中，一群人正賣力地滑著龍舟，而其中在船頭的女鼓手成為亮點，由於天氣太熱，女鼓手把黑色外套拉鍊給拉下，露出內穿的白色比基尼大秀好身材，讓粉專也忍不住笑稱「我有預感今年這艘龍舟會比高鐵還快！」
貼文曝光後，吸引將近2萬人朝聖留言表示「這很可能會忘記划槳吧？」、「都暈船了是要怎麼比高鐵還快呢？」、「哇！真的是正妹女鼓手耶」、「龍舟女鼓手還蠻少見，而且還是正妹」、「這樣不行吧，對有可能會分心的啊！」、「有沒有一種可能，其他龍舟選手看到這位正妹追更快啦哈哈哈」。
龍舟女鼓手大秀好身材！本尊身分、IG找到了
而在照片爆紅之後，就有網友神出該龍舟女鼓手的身分，是一名叫做「Yiwo」的女子，IG粉絲也有2.4萬人追蹤，Yiwo在得知自己爆紅之後也感到非常意外，因為自己當時跟朋友去香港參加「海泓龍舟」的訓練比賽，因為天氣太熱才會拉下拉鍊，沒想到因此引起討論。
Yiwo事後也在IG發文表示「龍舟比賽非常好玩，雖然只是負責敲鼓，但可以做運動我就很開心了！謝謝大家幫我拍照」讓不少網友朝聖都大讚她非常美，也有人發現Yiwo的長相激似香港女歌手蘇雅琳，搞笑留言：「有這樣的龍舟比賽你幾點報名參加？」、「有幾分神似蘇雅琳耶！超美的」。