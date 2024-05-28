新竹晴空匯火警2勇消殉職！疑管道間電纜起火　地下室滅火畫面曝

晴空匯火警2勇消殉職！高樓易有「煙囪效應」　消防教你3生存守則

▲新竹知名豪宅「豐邑晴空匯」26日深夜發生火警，消防員李詠真、周立鑫為了搶救受困住戶不幸殉職。（圖／翻攝畫面）
▲新竹知名豪宅「豐邑晴空匯」26日深夜發生火警，消防員李詠真、周立鑫為了搶救受困住戶不幸殉職。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

新竹知名豪宅「豐邑晴空匯」26日深夜發生火警，消防員李詠真、周立鑫為了搶救受困住戶不幸殉職，高樓層建築發生火災容易形成「煙囪效應」，濃煙隨樓梯間、管道蔓延，成為火場致命原因。新竹市消防局第一大隊大隊長林敬賢表示，建議民眾平時應關閉樓梯間的安全門，若火災發生時濃煙太大，請關好住家大門，並用衣物塞住門縫等待救援，提醒民眾「千萬不要躲在廁所」。

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▲火警發生後，晴空匯大樓內部瞬間煙霧瀰漫。（圖／翻攝畫面）
▲火警發生後，晴空匯大樓內部瞬間煙霧瀰漫。（圖／翻攝畫面）
新竹市消防局26日晚間10點55分獲報，「晴空匯」大樓火警後，第一時間前往灌救，除疏散大部分住戶外，也派員到地下室管道間撲滅火源，期間李詠真、周立鑫2名勇消得知仍有民眾受困，再度進入樓層搜索，不過疑似因氣瓶耗盡發出求救訊號，以及面罩被電器燃燒後會產生焦油附著，導致視線受阻，最終被發現倒臥在梯間失去生命跡象，送醫搶救不治。

▲金山分隊分隊長陳佳民受訪時表示，找到2人時發現面罩全被焦油覆蓋。（圖／翻攝畫面）
▲李詠真、周立鑫疑似因氣瓶耗盡發出求救訊號，以及面罩被電器燃燒後會產生焦油附著，導致視線受阻。（圖／翻攝畫面）
關於高樓層建築發生火災該怎麼逃生，新竹市消防局第一大隊大隊長林敬賢表示，高樓層建築發生火災時，由於火勢和濃煙會隨著樓梯間或管道往上竄，所以容易形成煙囪效應，建議民眾平時要關閉樓梯間的安全門，以免火災發生時濃煙進入住家。

林敬賢說明，假設高樓層住戶發現濃煙不大，可以評估是否要往上逃生，但若濃煙已經很大了，請關好住家大門，並用衣物塞住門縫等待救援，千萬不要躲在浴室、廁所。

林敬賢指出，逃生路線被阻斷時，待在房內，若躲在靠近水源的浴室，希望用排水孔呼吸新鮮空氣，已是錯誤觀念。尤其浴室門多為塑膠材質，火場高溫熱熔後大門馬上被破壞，導致濃煙進入造成生命威脅。

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