一次團購10來戶！南科工程師買房3熱區曝　過半台南人愛買預售屋

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林哲瑋說，除了投資買盤，台南自住客群以28~36歲為主力，這些年輕客群對大樓型產品偏好與需求性增高，且多喜新厭舊，加上青安優貸助攻及預售屋分階段付款的彈性，相對推升購屋族在高房價時代更有力進場，而2023年7月平均地權條例上路前，台南預售市場出現一波轉售潮，也是拉升預售交易量的原因之一。
預售、成屋均價漲 預售屋漲最多
觀察台南近一年房價，預售屋、新成屋及中古屋均呈上揚，新成屋及中古屋平均漲幅6~7%，而預售屋2023年平均單價來到34.1萬元，年增13.7%，漲幅同樣超車成屋。
林哲瑋表示，台南房市買氣熱絡，加上通膨及工料成本仍高，帶動房價持續高漲，以目前幾大預售推案熱區，包括像安南區開發較早九份子重劃區、新興的溪東、總安、州南重劃區、商60重劃區、草湖寮重劃區等，平均單價坐3望4，雖房價水位高，對購屋族來說，預售買的是未來價，看準的是未來的增值性。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮指出，平均地權條例上路，預售市場投資買盤雖有稀釋，不過台南受惠豐厚的建設紅利，房市仍以自住及長期置產為主力支撐，隨著近期政策干擾降低，股市紅利挹注市場游資豐沛，相對有利帶動市場持續維持成長動能，以台南為主力的預售市場，推估下半年整體表現仍走向價量齊揚。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。