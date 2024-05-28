綜所稅截止申報倒數！還有百萬人沒報稅　國稅局建議用這方式最快

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對於還有逾百萬人尚未完成綜所稅申報，台北國稅局建議使用手機報稅，而且操作簡單，無須安裝APP，不僅便利又安全，並享有優先退稅的權利，還可以參加報稅抽獎活動，有機會將頭獎現金20萬元及加碼獎帶回家。
民眾只要利用智慧型手機連結至「財政部電子申報繳稅服務網」（https:// tax.nat.gov.tw），進入手機報稅系統頁面，選擇「我要報稅」，透過「行動電話認證」、「戶口名簿戶號+查詢碼」或「行動自然人憑證」三種驗證方式之一完成身分驗證後，進入申報系統即可點擊下載今年新增之「查調資料稅額估算表」，輸入登入設定之檔案密碼（預設密碼為納稅義務人身分證統一編號），即可開啟PDF檔檢視估算資料。
檢視後如無須變更內容，只要回到手機報稅頁面，依照畫面顯示依序完成至步驟5，看到畫面出現「申報成功次數」即完成申報；如需編修所得或扣除額資料，編修後同樣依指示步驟操作，輸入繳退稅資料後，點選「申報資料上傳」，就順利完成報稅。
國稅局進一步說明，以本人名義申辦月租型手機門號的納稅義務人，採用「行動電話認證」登入手機報稅最為便利，只要輸入「電信業者」、「手機門號」及「健保卡號」，驗證中記得關閉手機Wi-Fi，就可以透過4G/5G連線至網路驗證身分；手機門號非本人之納稅義務人，也可至4大超商的多媒體資訊機（KIOSK），利用自然人憑證或已註冊的健保卡列印查詢碼及戶號，完成身分驗證，不受時間及空間的限制。
由於今年綜所稅申報繳納自5月1日至5月31日。隨申報季步入尾聲，國稅局 將於5月27日至31日中午加班收件，報稅截止當日將延長開門至晚上7時。不過，，財政部財政資訊中心也提醒，避免各種「假退稅、真詐財」的不法行徑，如果收到疑似以稅捐稽徵機關名義或來路不明的電子郵件、簡訊通知，切勿開啟連結及輸入個人資料，以降低電腦中毒及駭客入侵竊取個資的事件發生。
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