天價薪酬爆出爭議！散戶憂馬斯克弄垮特斯拉 陸行之揭致命傷
電動車龍頭大廠特斯拉將於6月13日召開股東大會，會中針對執行長馬斯克的560億美元天價薪酬案進行表決，若表決通過，將締造美國史上最鉅額執行長薪酬案，諮詢公司Glass Lewis建議投資人應投下「反對票」，目前很多散戶投資人擔心投票沒過，馬斯克恐因此帶著FSD AI及機器人等核心團隊出走，對此，資深半導體分析師陸行之近日於臉書上表達看法。
財經生活中心/綜合報導
首先，他表示，當初訂下560億天價薪酬的董事會，可能壓根也沒想到馬斯克能夠將市值拉到5000億美元以上，但把近10%公司市值當作CEO薪酬獎勵，確實也是史無前例。陸行之認為，若是投票沒過，馬斯克也不能帶著FSD AI及機器人團隊走人，這有非常嚴重的公司治理問題，馬斯克也會被股東吿到很慘，但馬斯克走人後，肯定會賣光持股，另起爐灶，重建團隊，吸引死忠股東資金，沒有馬斯克的特斯拉， 若是找不到厲害的人接手，肯定一蹶不振。
他提到，若投票沒過，馬斯克還打算留下來，「董事會能否再重新訂立一個較合理的薪酬方案加上提高其控制權（非股權）來補償老馬」，馬斯克之前好像說要有25%的持股，才能控制特斯拉的AI技術走向正途，當初他可能以為10%的薪酬持股將到手，所以努力的把手上價值440億美元的特斯拉股票換成X（前身Twitter）股票。
陸行之指出，馬斯克要是離開，他可能必須冒著虧損的風險出清持股，但作為股東，特斯拉董事會及馬斯克確實在公司治理上有很多值得改善的空間。他覺得薪酬方案會通過，但他自己會投反對票，希望反對的比例超過40%，「這會讓馬斯克及董事會嚇到，以後在公司治理上面不能為所欲為」，如果毫無改善，即使Space X可以登火星、Starlink 可以取代5/6G、FSD可以到 L5、機器人可以賣上億台，「我也不想投資馬斯克的任何公司了。」