揭民眾黨3大本命區「支持度血崩」 他酸：黃國昌不愧小黨關燈人
《美麗島電子報》近期公布最新民調，結果顯示，除民進感好感度上升外，藍白皆下滑，其中民眾黨更減少4.8%，在不滿意方面，民眾黨53.7%，是民眾黨創黨以來的新高。對此，政治評論員李正皓諷，黃國昌不愧是小黨關燈人，關完時代力量的燈，現在民眾黨的燈也快關了。
記者王德蓉／綜合報導
李正皓指出，比對《美麗島電子報》4月與5月的民調，民眾黨三大本命區「20-29歲」、「大學學歷以上」、「中間選民」支持度全部血崩。短短一個月，20至29歲好感度減少12.9%，反感度增加14.8%，來回差距增加27.7%；大學學歷以上好感度減少10.2%，反感度增加8.2%，來回差距增加18.4%；中間選民好感度減少7.3%，反感度增加6.1%，來回差距增加13.4%。李正浩表示，他看過這麼多份民調，一個月內的差距能有3至5%都是很恐怖的事，落差20至30%簡直是聞所未聞。
李正浩表示，民眾黨真的太小看這次青鳥行動的影響力，也太小看黃國昌這位小黨關燈人的破壞力，黃國昌舔國民黨團總召傅崐萁舔了3個月，舔到舌頭都破了，但帶來的結果是10萬群眾上街的憤怒與民眾黨支持度的血崩，還有什麼比這件事更諷刺呢？狠酸「黃國昌不愧是小黨關燈人，關完時代力量的燈，現在民眾黨的燈也快關了。」