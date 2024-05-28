伊朗首度公布總統罹難紀錄片 直升機「遇雲層30秒」即失聯
伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及其隨行高層官員在5月19日的墜機事故中身亡。事故發生後，伊朗官方媒體於5月26日首次公開了詳細情況和搜救畫面，根據隨行記者與軍方初步調查，當天天氣並無異常，但直升機卻突然在飛越雲層期間失聯。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據伊朗國家電視台釋出的12分鐘紀錄片，萊希等人搭乘三架直升機前往伊朗與亞塞拜然邊境出席兩座大壩的落成典禮，當天上午天氣狀況良好，沒有下雨也沒有大霧，直到下午約1點半，三架直升機遇到了雲團，當時萊希的直升機飛行員指示所有直升機爬升飛越雲層。然而，約30秒後，載有萊希的直升機卻突然失聯，其他兩架直升機在搜尋無果後，緊急降落在附近的一個礦場。
伊朗能源部長在降落後立即聯繫機組人員，電話由伊朗最高領袖駐東阿塞拜疆代表阿勒哈希姆（Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem）接聽，但未得到回應。由於事發地點訊號不佳，救難人員無法精確定位電話，無人機定位也出現錯誤。最終，伊朗無人機在事故發生14小時後找到了墜機地點，確認機上9人全部罹難。
伊朗軍方的初步調查報告指出，直升機在高海拔地區墜毀並起火，殘骸中未發現槍擊或其他可疑跡象，塔台與機組員的對話中也未發現異常。調查報告還指出，事發當時天氣狀況和駕駛操作均無異常，具體原因有待進一步調查。
伊朗當局承諾將進行更詳細的調查，以確定事故的具體原因。事故調查的進展將會陸續向公眾公布。