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全台首位！富邦金董座蔡明興獲頒美國紐約大學校長勳章　

▲全台首位獲獎者！富邦金控控董事長蔡明興獲頒美國紐約大學校長勳章，他強調，這不只是對他在商業領域成就的肯定，也將成為一股鞭策的力量，時時提醒自己盡己所能，為更美好的世界而努力。（圖／富邦金提供）
▲全台首位獲獎者！富邦金控控董事長蔡明興獲頒美國紐約大學校長勳章，他強調，這不只是對他在商業領域成就的肯定，也將成為一股鞭策的力量，時時提醒自己盡己所能，為更美好的世界而努力。（圖／富邦金提供）

記者顏真真／台北報導

富邦金控董事長蔡明興再傳喜訊！繼今年初獲教宗方濟各冊封「聖西爾維斯特爵士」之後，再獲美國紐約大學（New York University）授予校長勳章（Presidential Medal），蔡明興董事長不僅是該獎項成立迄今第73位獲獎者，也是台灣第一位獲此殊榮者。對此，蔡明興也表示，不只是對他在商業領域成就的肯定，也將成為一股鞭策的力量，他將時時提醒自己盡己所能，為更美好的世界而努力。

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鎮紐約大學表示，蔡明興董事長1981年畢業於紐約大學史登商學院，不僅是一位著名的企業家、熱心的慈善家，同時也是紐約大學校長全球委員會（NYU’s President’s Global Council）及紐約大學史登商學院執行委員會（NYU Stern Executive Board）的成員，基於蔡明興董事長在全球商業領域上取得的成就，以及他持續支持紐約大學實現幫助學生成就教育夢想、並成為卓越的全球高等教育機構之使命，紐約大學決定授予蔡明興董事長校長勳章（Presidential Medal），以表揚其卓越成就與貢獻。

蔡明興也提到，非常感謝母校的栽培與肯定，自紐約大學史登商學研究所畢業後，他便投身金融產業，在金融領域已經有超過40年的歲月，帶領富邦從一家小型的產險公司，逐步演變成擁有人壽、銀行、證券、投信、創投等公司的「金融百貨」，並陸續創辦富邦悍將棒球隊、富邦勇士籃球隊、富邦美術館等社會公益事業。很榮幸能獲得母校給予的這份榮耀，不只是對他在商業領域成就的肯定，也將成為一股鞭策的力量，他將時時提醒自己盡己所能，為更美好的世界而努力。

紐約大學為全球頂尖百年學府之一，其中史登商學院在百年歷史中，積累了卓越的聲譽與傑出的學術成就。2018年富邦金控與史登商學院合作成立「富邦科技商業創新中心（The Fubon Center for Technology, Business and Innovation）」，希望能促進科技商業創新發展，並建立Fintech人才庫。2023年疫情後富邦金控亦接待史登商學院EMBA學生訪台的參訪學習，與他們分享富邦金近年來在風險管理、ESG、Fintech的發展及企業併購、AI應用等各個領域的成果與成功案例。

蔡明興擁有台灣大學商學系工商管理組學士學位、美國紐約大學史登商學研究所財務金融碩士學位、天主教輔仁大學名譽商學博士學位、臺北醫學大學名譽醫學博士學位、國立陽明交通大學名譽工學博士學位。2011年獲頒CNBC「亞洲最佳創新領袖獎」，2016年、2022年分別獲《哈佛商業評論》評選為「台灣CEO 50強」、2022「台灣CEO 100強」，並自2017年起連續4年獲頒《亞洲公司治理》亞洲企業領袖成就獎，2022年起連續兩年獲《機構投資者》評選為「最佳執行長」。

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