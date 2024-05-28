大聯盟「最爛裁判」退休！10場就錯判161球　沙胖曾批：他糟透了

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根據記者Bob Nightengale在《今日美國》的報導指出，大聯盟內部人士透露，Angel Hernandez在過去2周和大聯盟官方討論退休相關的財務問題，並在上周末達成協議，也確定他即將從大聯盟退休。
Angel Hernandez是古巴裔美國人，從20歲就開始了職業裁判生涯，並在1991年首次執法大聯盟的比賽，美國媒體《ESPN》曾在2010年做民調，有22%的受訪者認為他是聯盟最爛裁判。近年也是爭議不斷，去年由於背部受傷缺席數月，總共只執法10場，但就判錯161個好壞球，高居全聯盟第一。
隨後，Angel Hernandez也發表聲明，證實自己即將退休，並說道：「我有幸實現了我的童年夢想，成為一名大聯盟裁判。雖然我很珍惜和同事們的一路上建立的友誼，但我現在決定要花更多時間陪伴我的家人。」
單場3次判決被推翻 沙胖賽後怒批
這位「最爛裁判」的經典事蹟之一，是2018年美聯分區系列賽的第3戰，由當時的印地安人對上紐約洋基，即便Angel Hernandez不是主審，也在擔任一壘審時，單場出現3次誤判，並在重播挑戰後被推翻。當時為洋基效力的CC Sabathia也在賽後訪問說道：「我必須說，他真的糟糕透了，他不該出現在任何的季後賽比賽，我不懂為何他在這場比賽中執法。」
值得一提的是，Angel Hernandez似乎也並未懷疑自己的判決能力，因為他在2017年以沒有在世界大賽執法為由，向大聯盟官方提起了種族歧視訴訟，認為因為是自己的古巴籍身份遭到歧視，不過最終在2021年被美國地方法院駁回。