分析／富邦悍將成最具人氣球隊！兄弟竟退居第二　施了什麼魔法？

大聯盟「最爛裁判」退休！10場就錯判161球　沙胖曾批：他糟透了

▲媒體報導，曾被全大聯盟的球員票選為「最爛裁判」的Angel Hernandez，即將要退休，不少網友留言表示贊同。（圖／美聯社／達志影像）
▲媒體報導，曾被全大聯盟的球員票選為「最爛裁判」的Angel Hernandez，即將要退休，不少網友留言表示贊同。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

「最爛裁判」退休！根據美國媒體《今日美國》報導，曾被大聯盟球員票選為「最爛裁判」的Angel Hernandez，今（28）日傳出即將要退休並離開棒球界，不同於一般裁判退休時的感傷份圍，大部分網友、球迷都拍手叫好。Angel Hernandez在過去30年的執法生涯爭議不斷，去年只擔任10場主審就出現全聯盟最多的161球誤判。甚至，也有媒體挖出紐約洋基球星「沙胖」CC Sabathia，過去曾在採訪中毫不諱言地指出Angel Hernandez不該出現在大聯盟的季後賽比賽中，因為他糟糕透了

我是廣告 請繼續往下閱讀
30年執法經驗　經典誤判一籮筐

根據記者Bob Nightengale在《今日美國》的報導指出，大聯盟內部人士透露，Angel Hernandez在過去2周和大聯盟官方討論退休相關的財務問題，並在上周末達成協議，也確定他即將從大聯盟退休

Angel Hernandez是古巴裔美國人，從20歲就開始了職業裁判生涯，並在1991年首次執法大聯盟的比賽，美國媒體《ESPN》曾在2010年做民調，有22%的受訪者認為他是聯盟最爛裁判。近年也是爭議不斷，去年由於背部受傷缺席數月，總共只執法10場，但就判錯161個好壞球，高居全聯盟第一

隨後，Angel Hernandez也發表聲明，證實自己即將退休，並說道：「我有幸實現了我的童年夢想，成為一名大聯盟裁判。雖然我很珍惜和同事們的一路上建立的友誼，但我現在決定要花更多時間陪伴我的家人。」

單場3次判決被推翻　沙胖賽後怒批

這位「最爛裁判」的經典事蹟之一，是2018年美聯分區系列賽的第3戰，由當時的印地安人對上紐約洋基，即便Angel Hernandez不是主審，也在擔任一壘審時，單場出現3次誤判，並在重播挑戰後被推翻。當時為洋基效力的CC Sabathia也在賽後訪問說道：「我必須說，他真的糟糕透了，他不該出現在任何的季後賽比賽，我不懂為何他在這場比賽中執法。

值得一提的是，Angel Hernandez似乎也並未懷疑自己的判決能力，因為他在2017年以沒有在世界大賽執法為由，向大聯盟官方提起了種族歧視訴訟，認為因為是自己的古巴籍身份遭到歧視，不過最終在2021年被美國地方法院駁回。


MLB／洋基打線熄火！2：5不敵教士　先發輪值仍追平「百年紀錄」

大聯盟週報Week8／「拍賣哥」塞爾不可思議復活　大谷腳傷停擺

不滿被連續短打！紅襪、釀酒人爆衝突　投手怒嗆：大聯盟就該揮棒

大谷翔平「二刀流」回歸時間曝光！可飆出129公里　將重返投手丘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生