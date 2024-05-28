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國土計畫法將上路！盧秀燕「農地被判死刑」　國土署：誤會了

▲《國土計畫法》將於2025年上路，台中市長盧秀燕嘆「農地被判死刑」。對此，國土署回應了。（圖／台中市政府提供，2024.05.27）
▲《國土計畫法》將於2025年上路，台中市長盧秀燕嘆「農地被判死刑」。對此，國土署回應了。（圖／台中市政府提供，2024.05.27）

記者徐銘穗/綜合報導

《國土計畫法》將於明年4月30日上路，許多農民一頭霧水。台中市長盧秀燕昨（27）市政總質詢時直言，《國土計畫法》包括刑責提高、天價罰金及檢舉制度，農民土地彷彿被判死刑，對五都衝擊非常大。對此，國土署澄清，2公頃以上大型開發案才適用30萬以上罰則，若違法釀災並致人於死或致人重傷者，才會受到刑責處罰。

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台中農業局長張敬昌表示，台中市畫為農1、農2土地共計約1.73萬公頃，以往一般農業區可變更，未來土地將無法變更。他舉例，寺廟用地目前可變為特定目的事業用地，耕地若被畫為農1，就沒有變更的彈性。另罰款部分也提高5倍，未來一般違規處6至150萬元；若涉及刑事責任，最高1000萬元。

▲農地違規使用涉及違反土地使用管制規定者，會依區域計畫法或都市計畫法裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰(圖／農業局提供2023.12.7)
▲農地違規使用涉及違反土地使用管制規定者，會依區域計畫法或都市計畫法裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰。(圖／農業局提供2023.12.7)
不過，國土管理署（國土署）澄清，指出合法使用的農牧用地在未來《國土計畫法》上路後，一樣還是可以從事農作、農業產銷設施等用途，強調與現行規定一致，且既有合法使用不受影響，不會增加管制。

另對於天價罰金部分，國土署也鄭重提出回應，依據《國土計畫法》第38條規定未符合國土功能分區及分類使用原則，是會依據個案違規情形，進行分類分級的裁罰，特此澄清。

國土署說明，《國土計畫法》第38條規定，針對大規模使用，例如2公頃以上之大型開發案，才會視違規情節適用30萬以上之罰則，一般小面積之土地使用違規與現行區域計畫法規定相同，罰款為6萬到30萬，並非國土計畫法上路後，所有農地違規均應裁罰高額罰金，特此說明。此外，違反國土計畫法釀成災害、致人於死或致人重傷者，才會受到刑責處罰。

各縣市政府可依轄區發展需求進行檢討調整

最後，國土署表示，國土功能分區是由地方政府依照轄內農地條件及各級國土計畫指導來進行劃設，明（2025）年4月30日國土計畫法正式上路後，地方政府一樣可以依發展需求進行檢討與調整。此外，既有農地、建地也將依照「國土計畫土地使用管制規則」規定，保障合法使用權利，絕不會犧牲農民權益。
 

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