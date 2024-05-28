陳沂自爆想野戰！喊話瑤瑤下海SWAG繳管理費 晃上圍嬌喊：殺很大
大砲型網紅陳沂24日宣布加入成人直播平台SWAG，今（28）日出席記者會受訪火力全開，不改犀利風格，先是酸雞排妹賣的飛機杯已經是其他人的形狀，又自爆想挑戰野戰、約砲，苦於自己已經有知名度，不敢亂玩，還表示自己的初夜發生在成年之後，「跟統神、黃子佼不一樣」，她也當場晃上圍學起瑤瑤（郭書瑤）當年的「殺很大」，直言對方拖欠管理費的行為是「人設崩壞」，更向對方喊話來SWAG下海繳管理費。
記者吳昕蓓／台北報導
陳沂表示，自己一直都很支持情色產業，因為性是人類的基本需求，更自爆是交往前試車派，「不能只有興趣合，性事也要合」，直言自己運氣很好，通常在試車後都會順利交往，沒有交過炮友，但一直想要嘗試看看野戰、交砲友，只是礙於自己有點知名度無法實現願望，透露自己大學時期還會到陽明山上拿手電筒照停在路邊的車子，還真的有碰過車震到一半的男女。
不僅如此，陳沂也透露，雞排妹有在賣飛機杯，但作為人妻的她「已經是別人的形狀」，強調自己還不是任何人的形狀，被問到初夜發生在何時？她表示當時自己已經成年，還不忘酸黃子佼、統神，被追問初夜是否快樂，她也反問記者：「你們的第一次是快樂的嗎？」訪到一半更頻頻擦汗直呼：「你們一直刺激我，害我都濕透了」，尺度無上限。
先前瑤瑤因為拖欠管理費一年，遭到外界撻伐，陳沂也發文砲轟，提及此事，她直言自己是個會按時繳交管理費的人，不明白為何對方可以拖欠那麼久，認為對方是人設翻車，「妳有撕公告的時間，卻無法繳管理費？」也喊話瑤瑤一起下海SWAG，更當場模仿當年對方爆紅的廣告「殺很大」，效果做好做滿，她也提到自己買的3千萬豪宅，需要每個月繳10萬，因此下海來還房貸，希望大家能讓她早日上岸。
陳沂透露自己有做過乳頭粉嫩術，且早在10年前就有除毛習慣，呼籲女性都應該要除毛，才不會容易感染，也向羅志祥喊話來上SWAG，被問到是否會想和對方上床，陳沂真性情表示：「當然啊！誰不想被前偶像X！」被問到吳宗憲，她在想像畫面後忍不住直呼：「真的不行！太噁了！」而被問到王世堅，她也一臉無言反問：「你們不怕他拿刀出來嗎？」諷刺對方被說像恐怖娃娃「恰吉」。