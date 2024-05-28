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新冠週增241例！年紀最小11個月嬰兒「發燒、呼吸喘」住加護病房

▲儘管新冠疫情趨緩，但仍要注意重症風險。疾管署今（28）日公布上週新增241例病例，其中有一名11個月大嬰兒染疫，目前仍在加護病房救治中，呼籲民眾施打疫苗降低重症風險。(圖／衛生局提供2024.1.29)
▲儘管新冠疫情趨緩，但仍要注意重症風險。疾管署今（28）日公布上週新增241例病例，其中有一名11個月大嬰兒染疫，目前仍在加護病房救治中，呼籲民眾施打疫苗降低重症風險。(圖／衛生局提供2024.1.29)

記者魏妤庭／台北報導

儘管新冠疫情趨緩，仍要注意重症風險。疾管署今（28）日公布，上週新增241例新冠本土確定病例（併發症），其中有一名最年輕的重症個案為11個月男嬰，患有先天疾病，並未接種新冠疫苗，5月中旬因發燒、呼吸喘住院，由於併發肺炎，目前仍在加護病房治療中。

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疾管署表示，5/21到5/27間，新增241例COVID-19本土確診病例（併發症），與5/14到5/20間的238例病例數相當。另上週新增23例死亡病例，累積死亡個案中，65歲以上長者佔90%，顯示疫情仍具有傳播風險。

疾管署指出，併發症個案中有2名病例小於10歲，最小的是年僅11個月大的嬰兒，因有先天性疾病，5月中旬有發燒、呼吸喘等症狀住院，入院後檢查出新冠病毒，目前仍在加護病房治療中。由於該名病童未打過疫苗，也沒有出門，其家人同時確診新冠，主要照顧家人接觸者只有1位接種過疫苗。因此呼籲民眾應該踴躍接種疫苗，以降低重症風險。

疾管署說明表示，國內新冠XBB疫苗迄今已經累計接種273.5萬人次，全國接種率11.28%，65歲以上第1劑、第2劑接種率分別是20.49%、1.32%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約293.8萬劑、Novavax XBB疫苗約5.8萬劑。

根據疾管署監測資料顯示，近4週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為75%及64%。JN.1衍生變異株KP.2之本土與境外占比分別為6%及11%，持續監測變異株流行趨勢。

疾管署提醒，疫情傳播風險仍在，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾盡速接種。此外，65歲以上長者仍是併發重症或死亡的高風險族群，呼籲已接種一劑且間隔12周、即84天的65歲以上長者等高風險對象，趕快再接種第2劑增強保護力，降低重症或死亡發生機會。

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