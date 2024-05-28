新冠週增241例！年紀最小11個月嬰兒「發燒、呼吸喘」住加護病房

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疾管署指出，併發症個案中有2名病例小於10歲，最小的是年僅11個月大的嬰兒，因有先天性疾病，5月中旬有發燒、呼吸喘等症狀住院，入院後檢查出新冠病毒，目前仍在加護病房治療中。由於該名病童未打過疫苗，也沒有出門，其家人同時確診新冠，主要照顧家人接觸者只有1位接種過疫苗。因此呼籲民眾應該踴躍接種疫苗，以降低重症風險。
疾管署說明表示，國內新冠XBB疫苗迄今已經累計接種273.5萬人次，全國接種率11.28%，65歲以上第1劑、第2劑接種率分別是20.49%、1.32%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約293.8萬劑、Novavax XBB疫苗約5.8萬劑。
根據疾管署監測資料顯示，近4週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為75%及64%。JN.1衍生變異株KP.2之本土與境外占比分別為6%及11%，持續監測變異株流行趨勢。
疾管署提醒，疫情傳播風險仍在，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾盡速接種。此外，65歲以上長者仍是併發重症或死亡的高風險族群，呼籲已接種一劑且間隔12周、即84天的65歲以上長者等高風險對象，趕快再接種第2劑增強保護力，降低重症或死亡發生機會。