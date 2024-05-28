大谷翔平將跟灌籃高手作者井上雄彥等夢幻聯動！一起擔任漫畫評審
美國職業棒球大聯盟洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，今年將首度擔任舉辦的《Jump體育漫畫賞》的評審，大谷翔平過去就是超級漫畫粉絲，這次由日本集英社漫畫雜誌《週刊少年Jump》所舉辦大賽，最後有4位作品將被檢視，大谷也有權利發表自己看法，根據日本媒體《共同社》報導，「Jump體育漫畫賞」是以動作為題材的作品為對象，評審將閱讀全部最終入圍的作品並進行點評。評審除了大谷翔平以外，漫畫《灌籃高手》作者井上雄彥、漫畫《影子籃球員》（黑子的籃球）作者藤卷忠俊等也包含其中，其他還有《光速蒙面俠21》作者稻垣理一郎等，都是超大咖的評審。
記者吳政紘/綜合報導
體育漫畫帶給人希望 大谷再度擔任評審
Jump編輯部回應，「Jump體育漫畫賞希望可以選出利用體育帶給讀者力量的漫畫」，並且第一名獲獎可獲得100萬日圓獎金，第二名50萬日圓，佳作30萬日圓，加上5萬日圓是最終入選獎項，以及1萬日圓的有機會投稿獎項等，並且身為最傑出的運動員大谷翔平，已欣然同意加入評審的請求。
根據日本媒體《共同社》報導指出，評審除了大谷翔平以外，漫畫《灌籃高手》作者井上雄彥、漫畫《影子籃球員》（黑子的籃球）作者藤卷忠俊、《光速蒙面俠21》作者稻垣理一郎等也包含其中。
這不是大谷翔平第一次擔任評審，他之前在日本跨年節目《紅白大賞》中擔任評審，還獲得不少觀眾喜愛，大谷已經在日本全國是「超級巨星」，不只是一位運動員而已，他也是全國的「至寶」。