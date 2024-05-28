東區麵店漲價常客不挺了！老闆嘆「台灣有2種數學」　成本大公開

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一間東區麵店老闆在店裡貼出「台灣的兩種數學」公告，首先是「客人視角的數學」，認為榨菜肉絲成本5元＋麵8元＋青菜、油蔥、蔥花3元＋高湯2元＝18元，卻賣80元，「老闆賺死了，還一直漲價，一定開超跑住豪宅，賺這麼多還一直漲價，真是貪得無厭！」
但「老闆視角的數學」，則包含開店成本、房租、人事、勞健保、水電、雜支，算一算就要43.5萬元，「算上房租、人事成本1人要5萬，日來客數沒有300人，我實在是無法承擔房租，只要一個客人進門坐下食材先不論，成本就是65.9元。」
老闆坦言，若客人只點榨菜肉絲麵，店裡虧了3.9元，只點一碗沙茶肉燥麵虧15.9元，「月營業額除以總食材成本大概是4成半上下」。老闆最後也感慨：「一碗牛肉乾拌麵店裡只賺2塊，幾乎是靠湯跟小菜在活，這樣解釋還會覺得老闆賺很多嗎？」
據《三立新聞》報導，貼上「台灣的兩種數學」公告的麵店許姓老闆解釋，店裡在2022年元旦第一次漲價，到了去年七月才又第二次漲價，甚至出現過有20年常客轉頭就走，當場喊「漲太多了從此不上門」，讓老闆相當無奈。
相關討論文曝光後，也引爆大批民眾關注，一票力挺「算起來房租8萬？感覺都被吃掉了」、「通膨一來，很多小店更難維持了」、「這種客人就是覺得水電房租老闆都應該自己吸收的啊」、「主要是一個月人事費28萬這個才是重點」、「食材成本占45%實在太多，要壓在三成左右」、「我覺得嫌貴就不要吃，不用當老闆的面説」。