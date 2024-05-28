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Jessica胸前深V太火辣！逆天長腿閃現101　曝與《浪姐5》女星對話

▲韓團少女時代成員Jessica（鄭秀妍）來台灣出席代言活動，火辣身材亮相超吸睛；Jessica透露，泰星黛薇卡霍內有向她請教如何準備《乘風破浪的姐姐5》的工作。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲韓團少女時代成員Jessica（鄭秀妍）來台灣出席代言活動，火辣身材亮相超吸睛；Jessica透露，泰星黛薇卡霍內有向她請教如何準備《乘風破浪的姐姐5》的工作。（圖／記者黃雅琪攝影）

記者黃雅琪／台北報導

韓團少女時代成員Jessica（鄭秀妍）今（28）日出席品牌代言活動，穿著一身黑色水鑽套裝亮相，胸前深V露出雪白肌膚，下身一雙長腿火辣迷人，秀出一段中文自我介紹說：「哈囉！大家好，我是Jessica鄭秀妍！」她透露自己很憂心裝扮太嚴肅，會顯得很刻薄。也提到「泰國第一神顏」黛薇卡霍內（Davika Hoorne），有私下請教她錄製《乘風破浪的姐姐5》準備工作。

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事實上，Jessica 5月26日就已經抵達台灣，還與一起錄製中國大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐3》的王心凌相約吃飯，兩人因工作結下緣分，在台灣私下聚會大吃鐵板燒，全程中文、英文以及韓文3種語言交換聊天，Jessica笑說有教王心凌說韓文，至於教了哪些內容？她曖昧回應：「這是祕密。」只願意透露自己學到「吃好吃的」中文。

▲韓團少女時代成員Jessica（鄭秀妍）。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲Jessica為出席品牌代言活動，快閃台灣成為鎂光燈焦點。（圖／記者黃雅琪攝影）
提到正在播出的《乘風破浪的姐姐5》，Jessica透露「泰國第一神顏」黛薇卡霍內有私下詢問她，該如何為節目做事前準備工作，Jessica泰然自若的回應對方：「勇敢做自己就會開心。」最後，被問到有什麼話想對台灣粉絲說，Jessica表示：「我知道你們都在外面，我也很想要去見你們！」

▲韓團少女時代成員Jessica（鄭秀妍）。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲Jessica今日現身活動，整個人散發光彩、身材維持超級好。（圖／記者黃雅琪攝影）

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