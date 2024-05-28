COMPUTEX國際大咖超多！台灣怎麼辦到？貿協董座揭「關鍵吸引力」

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全球科技盛事COMPUTEX展現台灣產業的卓越實力，連結國際大廠、全球科技業者、新創團隊及業界的專業買主，攜手開創無限科技契機。今年將於6月4日至7日盛大開展，本屆展覽以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，聚焦全球AI最新技術與產業趨勢，吸引1500家參展商參與、使用4500個攤位。
自去年黃仁勳赴COMPUTEX進行主題演講起，台灣刮起陣陣AI風潮，今年蘇姿丰將於6月3日開幕日接手擔任開幕演講主講人，以「高效能運算邁向AI時代」為題，揭開序幕。展覽期間的各大演講也集結眾星，其中包括高通總裁暨執行長Cristiano Amon、英特爾執行長季辛格、聯發科執行長蔡力行、安謀Arm執行長Rene Haas等。
輝達也宣布將於COMPUTEX展期間6月5日，另外在台北漢來大飯店舉辦「NVIDIA AI Summit Taiwan」。黃仁勳將於6月2日晚上7點，也就是開幕前一天在台大綜合體育場進行「AI生態系」主題演講。
外貿協會董座黃志芳3點揭秘「台灣的吸引力」
今年COMPUTEX可謂眾星雲集，不禁讓人好奇，台灣是怎麼辦到的？主辦單位對外貿易協會又是怎麼辦到的？董事長黃志芳3點揭秘，首先，台灣作為全球半導體產業的中心之一，在AI時代下具關鍵地位；第二，COMPUTEX這43年來，見證了全球科技產業的發展脈動，不僅是人類展現演算力的重要平台，更是國際資通訊、科技業展覽的頂尖品牌；第三，CEO的群聚效應太強，使得國際科技大咖紛紛相聚於此。
他表示，去年是AI元年，如今正處於人類社會科技的「Big Bang（大爆炸）」時期，且台灣的AI供應鏈完整，舉世無雙，也因此讓COMPUTEX變得無比重要，這就是為什麼所有的科技公司CEO齊聚於台灣，未來，AI應用加速普及，COMPUTEX的重要性將與日俱增。
黃志芳指出，以台灣目前的產業結構，相關供應鏈從IC、軟體設計、半導體製造、軟硬整合等一應俱全，但仍以協助國際大客戶做代工為主，台灣接下來應該要思考的是，在AI時代下，除了代工之外，設法創造屬於台灣自己獨特的商業價值。
本屆COMPUTEX涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等6大主題，今年也新增「AI運算暨系統解決方案區」、「零組件與電池儲能應用區」及「智慧移動區」，預計吸引5萬人參觀，推估會有超過500位國內外記者報導。
生成式AI時代來臨，「人工智慧運算」將由「AI教父」黃仁勳揭開序幕，展區內新增AI運算暨系統解決方案區，指標參展商如微星、宏碁、華碩等，共計93家，其中，Intel、AMD，及聯發科攜手輝達，推出AI PC專用晶片，為一大亮點之一。
今年周邊活動包括台北101為COMPUTEX點燈、聯名微熱山丘推出專屬糕點、聯手Plain me和乖乖推出包包、手機掛繩等商品，為整體展會增添不少趣味。