《浪姐》Jessica、王心凌約會！五星級酒店相聚 相約過閨蜜之夜
南韓超級天團「少女時代」前成員Jessica（鄭秀妍）上個月才剛來台舉辦專場演唱會，近日就為代言品牌活動再度提前訪台，Jessica26日時就現身機場，並且一下飛機就馬上與王心凌相約吃高級晚餐，更在五星級酒店一同度過閨蜜之夜。
記者張一笙／綜合報導
Jessica與王心凌2人在《乘風破浪的姐姐3》節目中相識，2人因為實力在伯仲之間時常穩居比賽前3名，因此2人對彼此可以說是相知相惜。去年王心凌在台北小巨蛋開演唱會時，Jessica甚至快閃來台擔任好姐妹的演唱會嘉賓。
近日，王心凌因出席「2024hito流行音樂獎頒獎典禮」，特地在中國巡迴演唱會的空擋搭機返台，Jessica也把握來台工作的空檔與王心凌相聚，她們不但一同吃晚餐，還在IG上曬出親密合照，直呼：「開心的夜晚！」可見2人之間好友誼。
根據《壹蘋新聞網》報導，2人相約吃完高檔鐵板燒後就返回五星級酒店過夜，並且直到隔日傍晚Jessica才在王心凌的陪伴下一同下樓，王心凌目送Jessica離開去工作後她才搭車離開，2人這次難得相聚也花了很長時間敘舊。據悉，Jessica雖然提前來台，但她卻因為工作滿檔所以沒有觀光行程，或許這也是為何2人會在難得的空擋相處那麼久的原因吧！