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《浪姐》Jessica、王心凌約會！五星級酒店相聚　相約過閨蜜之夜

▲王心凌（左）與Jessica（右）在《浪姐3》認識並成為好姐妹，近日2人因為在台灣都有工作，於是便在工作空檔相約吃飯、過夜，度過一個甜蜜的閨蜜之夜。（圖／翻攝自王心凌、Jessica IG）
▲王心凌（左）與Jessica（右）在《浪姐3》認識並成為好姐妹，近日2人因為在台灣都有工作，於是便在工作空檔相約吃飯、過夜，度過一個甜蜜的閨蜜之夜。（圖／翻攝自王心凌、Jessica IG）

記者張一笙／綜合報導

南韓超級天團「少女時代」前成員Jessica（鄭秀妍）上個月才剛來台舉辦專場演唱會，近日就為代言品牌活動再度提前訪台，Jessica26日時就現身機場，並且一下飛機就馬上與王心凌相約吃高級晚餐，更在五星級酒店一同度過閨蜜之夜。

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▲Jessica（左圖左）與王心凌（左圖右）2人在《浪姐3》相識，2人在節目中相知相惜並且成為好姐妹。（圖／翻攝自Jessica IG）
▲Jessica（左圖左）與王心凌（左圖右）2人在《浪姐3》相識，2人在節目中相知相惜並且成為好姐妹。（圖／翻攝自Jessica IG）
Jessica與王心凌2人在《乘風破浪的姐姐3》節目中相識，2人因為實力在伯仲之間時常穩居比賽前3名，因此2人對彼此可以說是相知相惜。去年王心凌在台北小巨蛋開演唱會時，Jessica甚至快閃來台擔任好姐妹的演唱會嘉賓。

近日，王心凌因出席「2024hito流行音樂獎頒獎典禮」，特地在中國巡迴演唱會的空擋搭機返台，Jessica也把握來台工作的空檔與王心凌相聚，她們不但一同吃晚餐，還在IG上曬出親密合照，直呼：「開心的夜晚！」可見2人之間好友誼。

▲韓團少女時代成員Jessica（鄭秀妍）。（圖／記者黃雅琪攝影）
▲Jessica上個月才來台灣舉辦個人演唱會，今日又參加台灣品牌代言活動，把台灣當灶咖在走。（圖／記者黃雅琪攝影）
根據《壹蘋新聞網》報導，2人相約吃完高檔鐵板燒後就返回五星級酒店過夜，並且直到隔日傍晚Jessica才在王心凌的陪伴下一同下樓，王心凌目送Jessica離開去工作後她才搭車離開，2人這次難得相聚也花了很長時間敘舊。據悉，Jessica雖然提前來台，但她卻因為工作滿檔所以沒有觀光行程，或許這也是為何2人會在難得的空擋相處那麼久的原因吧！


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