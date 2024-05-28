小S 16歲女兒首接代言！自爆學媽媽「痘痘點痣」 到學校結果糗翻
小S二女兒Lily（許韶恩）擁有168公分的九頭身好身材，外型亮眼的她年僅16歲就首度接下保養品牌代言，沒想到散發仙氣的她也有青春期少女的困擾，透露自己曾因為臉頰長出痘痘，學媽媽在痘痘上點一顆痣，沒想到去到學校卻讓她糗到不行，當場被同學指：「妳臉上有髒東西。」
記者吳昕蓓／綜合報導
Lily坦言，她到小學六年級才長出人生第一顆痘痘，「當時我覺得很驚訝、害怕，又有點好奇！」媽媽和姐姐給她機會教育，說青春期長痘痘是很正常的，叮嚀她早睡、不要給自己太大壓力、少吃甜食等等，「但那顆痘痘剛好長在我的眉毛之間，媽媽超好笑的，說觀世音菩薩來拜訪我了，我應該感到開心。」
Lily也回憶起痘痘所引發的糗事，透露這是從來沒和其他人說過的秘密，有一次她的右臉頰長了一個痘痘，為了讓它不要這麼猖獗，她學小S直接在上面點痣，到了學校，卻有位同學告訴她臉上有髒東西，「我就拿鏡子看了一下，什麼也沒有看到。後來他就指給我看，結果那是我點的痣！最後我就默默的戴起了口罩…。」
被問到是否有信心會破媽媽小S的400多萬粉絲數紀錄，Lily謙虛表示，「媽媽一直是我的榜樣，我非常愛她而且她非常相信我，所以我有信心一定能跟媽媽一樣厲害！」被問有預期何時會超越媽媽，她也成熟直言：「比起以時間來評估我什麼時候能破紀錄，我認為應該要用我的成長來衡量！我會靠自己的努力去吸引更多跟我一樣、想突破自己的觀眾朋友！」
至於名氣是否有影響到學校生活？Lily表示肯定會帶來一定的影響，「但目前為止，這些影響都是正向的！」因為受到許多人的關注，讓她會不斷努力去突破自己，想成為更好的人，「我很感激大家對我的支持，所以我也希望自己能一直進步，成為大家的一起向上的動力！」