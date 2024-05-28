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3類信用卡消費擬「延遲24小時生效」！引業者反彈　金管會回應了

▲3類刷卡消費延遲生效引反彈，金管會稱將再通盤研議，必要時會找發卡行及收單行等再開會討論。（圖／記者顏真真攝）
▲3類刷卡消費延遲生效引反彈，金管會稱將再通盤研議，必要時會找發卡行及收單行等再開會討論。（圖／記者顏真真攝）

記者林莞茜／綜合報導

銀行公會近期向金管會提案，研擬將遊戲點數、錢包儲值和電子禮券等三大類信用卡消費「延後24小時生效」，並預期2024年底前有機會執行，引發民間反彈，金管會今（28）日表示，將再通盤研議，必要時會找發卡行及收單行等再開會討論。

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金管會本（5）月25日，針對銀行公會提案將遊戲點數、錢包儲值和電子禮券等三大類信用卡消費「延後24小時生效」，並要求單筆刷卡金額暫定要超過3000元，邀集電子支付業者開會討論，卻引發眾多業者反彈，直言「應從源頭管理，而不是讓真正要使用服務的民眾不方便」。

對此，金管會銀行局副局長林志吉今日表示，此為強化信用卡風險控管，金管會先前請銀行公會討論並彙整金融機構意見，發現實務上大多數信用卡詐騙，均利用可快速移轉、變現性高的商品進行盜刷及交易，進一步分析，商品主要為遊戲點數、錢包儲值及電子禮券等3種類型。

林志吉也說，銀行公會之所以研議以3000元做為門檻，主要是考量避免影響民眾真實消費需求，且單筆金額相對小的遊戲點數、錢包儲值及電子禮券消費，若為詐騙案件，對民眾影響也相對較低；但由於外界仍有不同意見，金管會將再與銀行公會討論，針對實務運作模式研議具體可行做法，希望降低民眾誤踩詐騙陷阱，信用卡資料外流，進而遭詐團盜刷的風險。

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