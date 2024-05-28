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中職／味全龍林智勝重返一軍！「同梯的」高國慶叮嚀：不要太早退

▲味全龍「大師兄」林智勝今天重返一軍，統一獅高國慶也希望他不要太早退。（圖／記者陳明中攝）
▲味全龍「大師兄」林智勝今天重返一軍，統一獅高國慶也希望他不要太早退。（圖／記者陳明中攝）

記者吳政紘/綜合報導

中職味全龍內野手「大師兄」林智勝今（28）日重返一軍，而2天前的統一7-ELEVEn獅內野手高國慶引退儀式上，一起進入職棒的林智勝透過影片獻上祝福，林智勝表示：「他一直叫我不要太早退，我會盡力而為。」2003年，第一次代訓選秀會除了中信兄弟的周思齊，還有林智勝外，高國慶也被選中，但高國慶引退後，周思齊今年也將退休，只剩下林智勝還在打。林智勝今年在二軍打擊率高達6成，這次回到一軍，總教練葉君璋也認為，他應該會有不錯的表現。

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跟高國慶同梯　林智勝坦言：體力差很多

42歲的林智勝坦言，到了這個年紀，體能狀況真的差很多，「這是不能騙人的，」他唯一能做的就是持續鍛練，體能重訓不能偷懶。

林智勝接受《自由時報》訪問時表示，若球隊需要就會繼續打，在職棒，幾乎每年都在挑戰極限，還沒有想過什麼時候退。

2019年，林智勝在中信兄弟時期，曾經有一度給自己「沒有退路」，他在春訓就說：「若打不好我就退」，結果他單季轟出26發全壘打，證明自己還是有實力。

不過2021年他在中信兄弟奪冠後，離開母球團來到味全龍，去年幫助龍隊奪冠，林智勝角色也從球員變成球隊老大哥跟心靈導師，他出賽數也在今年減少很多，林智勝也稍微有意識到自己年紀大了。

林智勝本季只在一軍出賽5場，11打數擊出2支安打，打擊率0.182，不過他在5月初下二軍調整，10打數擊出6安打、5打點，打擊率高達0.600。

林智勝表示，如果有上場就把自己該做的事做好，不會太在意有沒有安打，有好的感覺自然會有好的結果。生涯累積303轟的林智勝，今年又會有多少全壘打出現？令人拭目以待，味全總教練葉君璋表示，像林智勝這種老經驗的球員，技術沒有問題，但是有時會因為心態問題影響表現，這一次上來看起來準備得很充分，應該會有不錯的表現。

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