禾浩辰找不到廁所「叢林卸貨」！自曝和女友吳品潔感情狀況

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姚元浩坦言，他在一個只有7百多人的小村落發現，很多爺爺奶奶都會到活動中心去做手作，其實是有「打卡」作用，這些長者中很多獨居老人，只要其中一個人比較晚出現，就會知道對方狀況不對，還有爺爺很可愛，會撿漂流木來製作小提琴，「老人家突然覺得自己好像活得很高級」，一表演就停不下來，他們甚至還幫這群老人家圓夢拍學士服照，這些都讓夥伴們覺得非常有成就感。
禾浩辰也透露，他認為自己最大的轉變，就是從比較慢熟內向，變得更主動去幫助他人，「對我們五個村長而言，我們來拍這個節目，就是真的希望可以在這短短3到4天的時間裡面，可以為里長或是為這個村帶來一些什麼，即使鏡頭沒有在拍，我們也還是繼續在做，他們好像有被我們感動」，還有村長在他們離開時忍不住泛淚，雙方都已經累積了深厚情誼。
禾浩辰坦言，在拍攝過程中，每位夥伴都求好心切，難免會出現摩擦，通常性情溫和的他就在一旁看戲，但並沒有誰是真正不合，大家氣氛都很融洽，他直言姚元浩十項全能的個性其實很適合當村長，但假設他是村民的話，會想選瑪斯卡當村長，「我覺得他很可愛，會唱歌給我們聽，他就很有音樂的氣息，就覺得我們這個村可能每一季都會有一個音樂季」，直呼這樣他的村子就會變得「很chill 很peace」。
禾浩辰也分享錄影過程發生的糗事，透露他自己有固定的上廁所時間，但節目在樹林中拍攝根本沒有廁所，他只能找一處地方挖洞解決完再埋起來，「我不知道有沒有被拍到，我有跟他們說不要拍」，被問到和女友吳品潔的感情狀況如何，他坦言：「目前就是很穩定的發展」，兩人沒有討論到未來，就是珍惜當下，而先前小煜、大飛稱他在藍球場上太強，不想碰到他，禾浩辰聞言也忍不住大笑：「他們眼光不錯！」