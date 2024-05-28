分析／富邦悍將成最具人氣球隊！兄弟竟退居第二　施了什麼魔法？

王維中睽違601天繳優質先發！喜奪本季首勝　味全龍8：1台鋼雄鷹

▲味全龍先發王維中睽違601天再次繳出優質先發表現，主投6局敲7支安打，僅失1分，奪下本季首場勝投。（圖／NOWnews資料照）
▲味全龍先發王維中睽違601天再次繳出優質先發表現，主投6局敲7支安打，僅失1分，奪下本季首場勝投。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

味全龍在今（28）日派出「龍王」王維中先發，應戰北上的台鋼雄鷹，王維中主投6局敲7支安打，僅失1分，是自2022年10月5日面對富邦悍將的比賽後，睽違601天再度繳出優質先發。同時，味全打線在3局下狂打10個打次，攻下6分，終場就以8：1擊敗台鋼，中止球隊近期的2連敗，而王維中也終於奪下本季的首場勝投

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楊達翔遇亂流　味全單局狂灌6分

味全首局進攻就火力全開，李凱威、吉力吉撈．鞏冠接連敲出安打，味全先馳得點1：0台鋼。打線雙方在第2局都有敲出安打，但皆被投手成功化解，沒有失分。

楊達翔在3局下出現控球亂流，面對吉力吉撈．鞏冠投出觸身球，味全攻佔滿壘一人出局，郭天信瞄準靠近身體內側的滑球，一棒敲成一壘邊線的穿越安打送回2分，劉基鴻、黃柏豪也接力敲出安打，味全5：0台鋼。台鋼不得不換下楊達翔，改由巫柏葳登板投球。

不過拿莫．伊漾再度敲出直擊中左外野大牆的強勁安打，味全再添2分，暫時以7：0領先台鋼，3局下打了10個打次，其中包含6支安打。4局上台鋼也由張肇元、杜家明發起安打攻勢，形成一、三壘有人一人出局，結果王維中發生暴投失誤，張肇元趁勢跑回本壘攻下球隊第1分，台鋼1：7落後味全。

5局下劉基鴻選到保送上壘後，靠著巫柏葳連續2次暴投站上三壘，黃柏豪敲出中間方向的穿越安打，將劉基鴻送回本壘，不過張祐銘敲出雙殺打，讓味全當局攻勢戛然而止，5局打完味全8：1台鋼。

王維中奪首勝　睽違超過600天

後續味全龍雖然沒有再打下分數，不過擺出鐵牛棚投手群，由呂詠臻、鋭歐、張景淯接力守住比賽，味全最終以8：1擊敗台鋼。王維中投完6局被敲7支安打，僅失1分，繳出睽違601天的優質先發，也終於奪下本季首場勝投。打線方面，黃柏豪手感火燙，單場敲出3安猛打賞並貢獻2分打點，李凱威也敲出2支安打。

值得一提的是，根據中職官網統計，不論是王維中上次繳出優質先發，或是以先發身份勝投，都要回溯到2022年的10月5日。當時王維中面對富邦悍將，主投7局僅被敲4支安打失1分，且送出9次三振，輕鬆拿下勝投，不過他在隔年就轉往中繼出賽，直到今年才回歸先發定位。

▲王維中先發6局被敲7支安打，僅失1分，繳出睽違601天的優質先發，幫助味全龍以8：1擊敗台鋼雄鷹。（圖／味全龍提供）
▲王維中先發6局被敲7支安打，僅失1分，繳出睽違601天的優質先發，幫助味全龍以8：1擊敗台鋼雄鷹。（圖／味全龍提供）

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