啦啦隊女神自家密碼「遭陌生人解鎖」！找管理員求救慘被冷眼對待
味全龍啦啦隊成員「全糖女神」小珍奶（王芯羽）擁有甜美外型，被封為「啦啦隊女神」，坐擁大批粉絲，不時會在IG分享日常生活，今（28）日她忍不住發文透露，住家的密碼鎖被不明人士解鎖，急忙找管理員來幫忙，對方竟然還態度不耐煩，讓她無奈直呼，「我有繳管理費！」惹來不少粉絲心疼。
記者吳昕蓓／綜合報導
小珍奶在社群平台Threads上面透露，「大樓規定的費用住戶有應盡繳交的義務」，但前陣子她家常出現不明人士解鎖家裡的密碼鎖，由於她家那層樓只有2戶，加上電梯磁卡只能刷自己的樓層，照理說是非常安全，卻有人在半夜12點會去解鎖她家的大門密碼，讓她感到很害怕。
小珍奶在無助之下，去找大樓管理員幫忙，希望能看監視器找到對方是誰，沒想到管理員卻十分不耐煩，給她一種自己在找碴的感覺，「可能打擾到他休息？！畢竟半夜，夜班有時候不太認識。但我想說，我有繳管理費，幫忙調看監視器、維護住戶安危，應該不會太過份吧！嗚。」
貼文曝光後，立刻引發網友熱議，不少粉絲紛紛留言安慰小珍奶，幫她想解決辦法，「白天找社區主委或總幹事處理」、「好危險！！裝個監視器保護自己 晚上有人亂解密碼鎖也可以錄影存證或看看狀況」、「危害到住戶個人安全一定要請管理室的人看吧！不然改天密碼被破解就真的很危險了！」、「態度不佳就檢舉啦，還是你們管委會太混，不然就出來自己當委員」。