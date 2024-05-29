250名台灣新一代射箭手參加國手選拔 年輕新星把「湯包」當偶像
「2024 亞洲青年/青少年射箭錦標賽」及「2024 年世界中學生運動會」代表隊選拔賽，在嘉義中正大學田徑場展開隆重的開幕典禮，今年共有250名台灣新一代射箭手參賽，進行完隆重的開幕典禮儀式和公開練習後，將從今(29)日至31日進行為期三天的賽事，將準備選拔出今年台灣亞洲青年、青少年和世中運射箭國手，也等於將選拔出台灣未來的射箭新世代，其中包括有入圍今年巴黎奧運射箭培訓隊的風佑築和今年全中運高男個人金牌柯倫祐等台灣青年、青少年名將都將參加。
記者廖聿偉/綜合報導
今年參加選拔賽的明德高一生陳以錡、高二生陳芷伊也都躍躍欲試，其中年僅16歲的陳以錡準備代表台灣參加6月韓國亞洲盃的比賽，她說：「我最欣賞學長戴軒宇勇於射箭，穩定、自信、果斷和相信自己的精神，不會受到環境或是溫度的影響。」
年輕新星把學長「湯包」當偶像
而陳芷伊最欣賞則是另一名學長「湯包」湯智鈞，她說：「智鈞學長從高中到現在成績都處於高點，我也希望可以跟他一樣，自信和能夠隨時因應現場的反應，並且相信背後的隊友。」
射箭國手選拔賽開幕典禮中，贊助商行銷長林俊佑透露，玉山銀行會投入射箭的契機，他說：「玉山銀行長期支持多項體育賽事，包含玉山盃青棒系列公益活動、玉山莒光盃全國排球賽、XTERRA 越野賽事、籃球運動…等，玉山銀行對於各項運動投入的核心精神，就是期望可以培育出更多的優秀選手，未來能代表台灣，讓台灣在世界的舞台上發光發熱。」
企業投入資源 當台灣運動員後盾
而近幾年，特別是2020年東京奧運台灣射下男團銀牌，林俊佑說：「看得我熱血沸騰，運動項目更需要長期的投入，才能有機會培育出更多優秀的選手，必須透過長期的支持與系統性的投入，才能讓選手的運動生涯更好更長久。」
射箭協會祕書長林政賢說：「主要是針對青年、青少年優秀好手，企業除了將給予營養金、器材補助以及到國外比賽或移地訓練等費用，甚至連偏鄉弱勢學校想推展射箭都會給予實質的補助。」