未跨越紅線！拜登政府：以色列空襲拉法　不影響美國政策、軍援

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柯比說，美國沒有「衡量標準或配額」。
柯比指出：「我們也說過，我們不希望看到拉法發生大規模地面行動，這真的會讓以色列人很難在不造成廣泛破壞和可能造成大量人員死亡的情況下追擊哈瑪斯(Hamas)。我們還沒有看到這種情況」，他並指出，以色列的行動主要是在拉法郊區的廊道。
在被問到他是否表示最近在拉法的地面行動，不會使得美國撤回更多軍事援助時，柯比說：「我相信這就是我在這裡所說的。」
拉法最近發生的死亡事件，考驗了拜登的承諾，也就是如果美國的盟友以色列對拉法發動重大入侵，使得當地的難民面臨危險，他將扣留以色列武器。
美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)在華盛頓舉行的典禮上發表談話時表示，「悲劇這個詞根本不足以形容」以色列26日發動的空襲，這導致加薩城市拉法的一處帳篷營地起火，造成45名巴勒斯坦人死亡。
此番發言是在回應記者的提問，也正值加薩衛生當局描述拉法西部疏散區的一個帳篷營地遭到以色列坦克砲擊，造成至少21人死亡。
以色列表示，26日的空襲「不幸地造成悲劇性的錯誤」，但以色列軍方否認28日砲擊了帳篷營地。以色列表示，26日的行動針對的是兩名巴勒斯坦激進組織哈瑪斯高階成員，無意造成平民傷亡。
柯比28日告訴記者，以色列的行動方式，確實存在進一步遭到國際社會孤立的危險。
柯比說：「顯然，這令人擔憂，因為這不符合以色列的最佳利益」，「以色列在世界舞台上變得越來越孤立，不是我們最好的利益」。
美國政府28日稍早的回應，遭到人權和阿拉伯裔美國人團體的批評。
美國-伊斯蘭關係協會(Council on American-Islamic Relations，CAIR)執行董事阿瓦德(Nihad Awad)表示：「可悲的是，由於拜登總統堅持提供更多炸彈，讓尼坦雅胡得以在拉法犯下戰爭罪行，現在這可以說是一場美國的種族滅絕，也是一場以色列的種族滅絕。」
以色列和美國官員譴責使用種族滅絕一詞來描述加薩當地的事件。
美國國務院28日表示，華盛頓在看到有關拉法事件的報導後，立即向以色列表示深刻關切，並敦促進行調查，以色列也已承諾進行調查。
美國國務院發言人米勒(Matthew Miller)告訴記者，華盛頓將密切關注以色列的調查，但到目前為止，以色列在拉法的軍事行動規模，並不像在加薩中部或北部的軍事行動那麼大。
全球領導人對拉法指定的「人道主義區」發生大火表示震驚，因為來自其他地方因戰事而流離失所的家庭，在當地尋求庇護。
加薩衛生部表示，超過3萬6,000名巴勒斯坦人在以色列的攻勢中喪命。根據以色列統計，在哈瑪斯率領的武裝分子去年10月7日襲擊以色列南部社區，造成約1,200人死亡，並挾持了250名人質後，以色列發動了空中和地面戰爭。
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