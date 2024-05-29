張育成是否回台是最大變數！台鋼雄鷹中職選秀排第二　洪總怎麼看

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台鋼雄鷹在今年戰績墊底，上半季目前13勝25敗，不只投手，打擊也需要好手加入，張育成若投入，吳念庭很有機會進入台鋼，當然張奕也是台鋼自行培訓的球員，張奕也有可能被選到。
洪總表示：「現在應該就看張育成，他還沒有說可不可能回來，說不定富邦有跟他接觸，他是最大變數，會牽動整個選秀。」
此外，前西武獅隊台將吳念庭可說是選秀大熱門，吳念庭擁有7年日職一軍資歷，內野幾乎都可以守備。
洪總表示，只有在2017年亞冠賽帶過他，當時他還很年輕，印象中沒有打得很好，但現在的技術與經驗一定比較好，洪總認為，「我們內野沒有很強，吳念庭來很適合，張育成也是內野，都很適合。」
張奕4月與台鋼雄鷹簽下自行培訓合約，也是選秀狀元可能人選，洪總2019年12強賽是中華隊總教練，他強調張奕是很認真的球員，但他表示，張奕回日職後又受傷，目前在二軍調整，洪總說：「等他開始在二軍比賽，我要忙一軍也很少看到，我們先發投手也沒有很強，張奕來也很適合。」
以目前來看，台鋼雄鷹、富邦悍將都可能會對張育成有興趣，台鋼過去就需要長打球員，張育成可直接擔任主砲，吳念庭可以擔任內野手，十分好用，這兩位可能牽動選秀順位。