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張育成是否回台是最大變數！台鋼雄鷹中職選秀排第二　洪總怎麼看

▲張育成在光芒隊小聯盟打拚，但他可能會回台灣參加選秀，就看是否願意投入，台鋼雄鷹也有意願。（圖／張育成臉書）
▲張育成在光芒隊小聯盟打拚，但他可能會回台灣參加選秀，就看是否願意投入，台鋼雄鷹也有意願。（圖／張育成臉書）

記者吳政紘/綜合報導

中職季中選秀會將於6月28日舉行，前旅日球員吳念庭27日表態確定參加，被視為選秀狀元大熱門，台鋼雄鷹雖抽到第2順位也有機會選到，總教練洪一中認為，台鋼雄鷹每個位置都很缺，每個人來都很適合，目前選秀態勢還不明朗，最大的變數是張育成，不過台鋼對於「旅日雙雄」張奕、吳念庭都很有興趣，家富邦悍將已經點名內野手，這就讓中職選秀會有更多想像空間。洪總在目前希望讓台鋼戰力最大化，要看是否有強打者可以考慮。

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台鋼雄鷹墊底　強投豪打都考慮

台鋼雄鷹在今年戰績墊底，上半季目前13勝25敗，不只投手，打擊也需要好手加入，張育成若投入，吳念庭很有機會進入台鋼，當然張奕也是台鋼自行培訓的球員，張奕也有可能被選到。

洪總表示：「現在應該就看張育成，他還沒有說可不可能回來，說不定富邦有跟他接觸，他是最大變數，會牽動整個選秀。」

此外，前西武獅隊台將吳念庭可說是選秀大熱門，吳念庭擁有7年日職一軍資歷，內野幾乎都可以守備。

洪總表示，只有在2017年亞冠賽帶過他，當時他還很年輕，印象中沒有打得很好，但現在的技術與經驗一定比較好，洪總認為，「我們內野沒有很強，吳念庭來很適合，張育成也是內野，都很適合。」

張奕4月與台鋼雄鷹簽下自行培訓合約，也是選秀狀元可能人選，洪總2019年12強賽是中華隊總教練，他強調張奕是很認真的球員，但他表示，張奕回日職後又受傷，目前在二軍調整，洪總說：「等他開始在二軍比賽，我要忙一軍也很少看到，我們先發投手也沒有很強，張奕來也很適合。」

▲前旅日好手吳念庭決定投入中職選秀，台鋼雄鷹、富邦悍將最有機會選中。（圖／崇越科技提供）
▲前旅日好手吳念庭決定投入中職選秀，台鋼雄鷹、富邦悍將最有機會選中。（圖／崇越科技提供）
以目前來看，台鋼雄鷹、富邦悍將都可能會對張育成有興趣，台鋼過去就需要長打球員，張育成可直接擔任主砲，吳念庭可以擔任內野手，十分好用，這兩位可能牽動選秀順位。

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