大谷翔平「二刀流」回歸時間曝光！可飆出129公里　將重返投手丘

Jimmy Butler只想要頂薪！美媒爆料：這張合約不一定是要來自熱火

▲ 「士官長」Jimmy Butler可能被交易，因為Jimmy Butler只想要頂薪，美媒爆料，他可能離開熱火。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 「士官長」Jimmy Butler可能被交易，因為Jimmy Butler只想要頂薪，美媒爆料，他可能離開熱火。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA邁阿密熱火在本季季後賽止步於東區首輪，賽季提前結束，休賽季也將面臨陣中主將Jimmy Butler的續約問題，在今（29）日根據熱火隨隊記者Anthony Chiang透露，「Jimmy Butler只希望在休賽期獲得一張頂薪合約，且這張合約不一定要是熱火給的，但Jimmy Butler仍希望這張合約會是來自熱火。」雖然Jimmy Butler多次強調想留在熱火，但根據《The Athletic》記者Shams Charania表示：「Jimmy Butler一直明確表示想留在熱火，但主動權不在他身上，問題的關鍵是熱火願不願意開出他想要的薪水，據我所知只要Jimmy Butler與熱火談判破局，費城76人將展開猛烈追求。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
熱火隨隊記者爆料　Butler只想要頂薪合約

根據熱火隨隊記者Anthony Chiang表示，「對於Jimmy Butler陣營該如何面對續約問題，外界都還尚不清楚，Jimmy Butler在下賽季的合約為4880萬美元，並在25-26賽季擁有球員選項，意思是Jimmy Butler若在本季若沒能拿到頂薪合約，Jimmy Butler能在下賽季結束成為完全自由球員，投入25-26賽季後的自由市場。」

Jimmy Butler在25-26賽季擁有5240萬美元的薪資，根據薪資專家Bobby Marks指出，「現年Jimmy Butler已經滿35歲，熱火頂多只會開出1年5860萬美元的合約，或是2年1.13億美元的提前續約合約，若是Jimmy Butler不滿意此薪資，恐會只簽下1年合約，並在25-26賽季結束後，投入自由市場尋求生涯最後一份大約。」

Butler續留熱火　仍是未知數

目前外界對於熱火在休賽期要如何操盤仍是未知數，且多對球隊高層認為，若最後熱火總管Pat Riley放走Jimmy Butler，外界也不會感到意外，因為Pat Riley只會做出對球隊最有利的決定，他並不會意氣用事做出對球隊不利的操作。

雖然Jimmy Butler多次強調想留在熱火，但在今（29）日根據《The Athletic》記者Shams Charania表示，「Jimmy Butler一直明確表示想留在熱火，但主動權不在他身上，問題的關鍵是熱火願不願意開出他想要的薪水，據我所知只要Jimmy Butler與熱火談判破局，費城76人將展開猛烈追求。」

NBA／熱火驚傳交易Jimmy Butler?美媒推測：可能重返費城76人

熱火總裁罵Jimmy Butler「時機微妙」！今夏談續約Wade是前車之鑑

熱火被淘汰Butler仍嘴硬！稱如果能上「塞爾提克和尼克都要回家」

士官長Jimmy Butler無情「開嘴」！熱火贏球後速發文嘲諷塞爾提克

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代