Jimmy Butler只想要頂薪！美媒爆料：這張合約不一定是要來自熱火

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根據熱火隨隊記者Anthony Chiang表示，「對於Jimmy Butler陣營該如何面對續約問題，外界都還尚不清楚，Jimmy Butler在下賽季的合約為4880萬美元，並在25-26賽季擁有球員選項，意思是Jimmy Butler若在本季若沒能拿到頂薪合約，Jimmy Butler能在下賽季結束成為完全自由球員，投入25-26賽季後的自由市場。」
Jimmy Butler在25-26賽季擁有5240萬美元的薪資，根據薪資專家Bobby Marks指出，「現年Jimmy Butler已經滿35歲，熱火頂多只會開出1年5860萬美元的合約，或是2年1.13億美元的提前續約合約，若是Jimmy Butler不滿意此薪資，恐會只簽下1年合約，並在25-26賽季結束後，投入自由市場尋求生涯最後一份大約。」
Butler續留熱火 仍是未知數
目前外界對於熱火在休賽期要如何操盤仍是未知數，且多對球隊高層認為，若最後熱火總管Pat Riley放走Jimmy Butler，外界也不會感到意外，因為Pat Riley只會做出對球隊最有利的決定，他並不會意氣用事做出對球隊不利的操作。
雖然Jimmy Butler多次強調想留在熱火，但在今（29）日根據《The Athletic》記者Shams Charania表示，「Jimmy Butler一直明確表示想留在熱火，但主動權不在他身上，問題的關鍵是熱火願不願意開出他想要的薪水，據我所知只要Jimmy Butler與熱火談判破局，費城76人將展開猛烈追求。」