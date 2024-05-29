挑戰34年新低？日圓換匯甜現0.2083元 換台幣5萬多出3千
美元隨美債殖利率回升，日圓兌美元再貶破157關卡，日圓兌新台幣換匯價又更便宜，台灣銀行日圓現鈔賣出價今（29）日早盤來到0.2082元，距離4月29日「0.2078元」的34年新低，越來越近。以換新台幣5萬元來說，若與今年換匯高點1月2日的0.2217元相較，現在可多換到1萬4624日幣，折扣新台幣約3044元。
記者顏真真／台北報導
美國10年期公債殖利率上漲至4.54%，美國5月消費者信心意外上揚，個人消費支出（PCE）物價將在本周發布，並可能為聯準會（Fed）政策路徑提供進一步線索，美元指數回升至104.66附近，亞洲主要貨幣兌美元轉弱，其中日圓兌美元再貶破157關卡。
雖然新台幣兌美元今日早盤也回貶，但在月底出口商有拋匯需求支撐下，新台幣貶幅有限，目前最低來到32.235元，貶值6.7分。也因為，日圓兌美元匯價貶更多，日圓兌美元換匯價也更甜，台銀日圓現鈔賣出價今日早盤一度來到0.2082元，快逼近4月29日圓兌美元一度貶破160時，見到的34年新低價「0.2078元」。
如果以換新台幣5萬元來說，與今年日圓換匯高點1月2日0.2217元相較，當時只能換到22萬5529元日幣，現在可以換到24萬0153日幣，差了1萬4624日幣，折合新台幣約3044元，即晚5個月換匯，去日本玩又可再省3044元，多了1萬4624日幣可以花用。