台北旅展旅行社優惠　環球影城機加酒17088元起、九州4日遊買1送1

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規劃一系列精彩活動，包含2場熱門票券限時抽抽樂活動，旅展每日上午11點將規劃有「日本環球影城門票買1送1」抽抽樂，5月31日開展首日12:20、6月1日至6月3日之14:20將有熱門票券買1送1或優惠票價抽抽樂，4天將抽出超過20個品項。
另外，可樂旅遊長期深耕「日本環球影城」，此次旅展推出有「瘋玩日本環球影城」大阪2日自由行，含：機票、飯店以及入園門票1日券，旅展價1萬7,088元起（未稅）；並再度推出「關西FUN暑假-日本環球影城5日」，行程包裝有：可樂旅遊專屬「Universal Party ~The Sound~包場派對」、入園門票+快速通關4項券，特別安排入住日本環球影城外圍飯店2晚，行程最低5萬4,800元起，兒童不佔床最高再減1萬。
針對國人最愛的東北亞，日本部分首推近期超夯「九州超值選5日」，行程安排搭乘「萌熊電鐵」感受熊本熊部長超萌魅力，特別安排體驗「南阿蘇鐵道」欣賞阿蘇火山自然美景，旅展價2萬8,388元起。小資族最愛韓國，推薦首爾「韓國揪好康5日」，行程規劃樂天世界（門票+自由券）、《CHEF拌飯秀》、韓服遊韓屋村與盧登西亞歐洲村，旅展價最低8,900元起。
長線遊程則有市場稀缺特色商品，首推一生必追幸福極光，「芬蘭幸福極光9/10日」，特別安排入住2晚極光玻璃屋，增加遇見極光的機率，還有狗拉雪橇、極地冰池與煙燻桑拿的雪地體驗，旅展價最低11萬8,900元起。
也有全球熱門票券旅展限定買1送1，包括：日本神話色彩山陰山陽景點通行證3日券、自由任選3項設施門票的佐賀樂享周遊券，結合科技與自然之美的新加坡濱海灣花園門票等。
📍易飛網
易飛旅遊九州系列行程「小資輕旅行４日」前進網紅打卡景點櫻井二見浦─夫婦岩，每人2萬7,900元起，旅展限定優惠「買一送一」；「九州動漫賀之呼吸４日」動漫迷不可錯過的主題遊程，暢遊海賊王熊本縣廳散步大道，每人2萬6,900元起，小孩不佔床第一位免費，小孩不佔床第二位大人售價再享折扣3,000元；「韓國不進樂園5日」一秒穿越著韓服遊景福宮；韓國觀光公社認證優秀商品「韓國首清雙城5日」走訪盧登西亞歐洲主題公園彷彿置身中世紀歐洲，韓國系列行程每人最低8,900元起，第二人最高再享優惠3,000元。
日本方面，易飛旅遊嚴選行程「超值四國4日」走訪「神隱少女」場景─無人車站及道後溫泉；「關西三都伴自助5日」朝聖知名景點奈良公園與梅花鹿近距離接觸及互動；「激安紫戀北海道伴自助5日」賞四季彩之丘美麗花田；「FUN暑假樂遊東京5日」暢遊東京迪士尼樂園一日遊，且入住一晚溫泉旅館享受日本泡湯體驗，上述行程每人最低1萬9,900元起，第二人最高優惠4,000元。
東南亞部分，泰國續免簽「泰便宜、精彩曼芭6日」享受升等入住曼谷五星酒店二晚、超刺激海灘俱樂部17合1多項海陸設施；「峴定秒殺中越5日」打卡最夯網紅景點巨人之手─黃金橋；「易起飛富國輕鬆遊5日」暢玩珍珠奇幻樂園一日遊、嗨玩香島水樂園刺激消暑，前述東南亞行程每人最低16,900元起，第二人最高優惠3,000元，指定行程再贈送一張網卡。
📍世邦旅遊
世邦旅遊總經理呂汶中表示，全球受到通膨影響，旅遊成本大幅提升，特別是在長程線的歐美旅遊，世邦旅遊精選歐洲熱門行程，如：瑞士、北歐、英國、西葡、義大利等，推出早鳥優惠，最優惠第2人減1.2萬元；更精選10條行程推出「歐洲買一送100歐元！」；針對冬季最夯的北歐賞極光也提前上架，安排芬蘭、冰島賞幸福極光11月份開始出發，現在購買想早鳥優惠最高第2人減1萬元。
美國在暑假期間最推薦走訪迪士尼及環球影城雙樂園，旅展現場下訂可享第2人減4,000元優惠，也有以西雅圖進出走訪加拿大的行程，同樣享不同價格的優惠。針對星宇航空8月16日首航西雅圖，世邦旅遊特別獨家安排搭乘K董親駕回頭航班「西雅圖夜未眠10日」，旅展現場第2人減4,000元，出發日8月9日、8月11日。
說到遊樂園，那更不可錯過日本東京迪士尼及大阪環球影城，台灣遊客最愛的日本，由北到南皆不可錯過，採用長榮、星宇包括北海道、東北仙台、關東、關西及九州的機位包裝，旅展現場最高第2人減1萬元超級優惠。
📍燦星旅遊
推出「星有所暑 熱情夏遊」祭出多項主打供商品民眾挑選，包括出國免兩萬(最低13,999元)、秋季早鳥預購(最低12,900元起、優惠最高第二人折五千)以及現場旅展限定搶優惠(最低13,900元起)。
不僅如此，獨家特別推出包機特企行程，包括桃園出發-四國高知、東北秋田、泰國普吉島等目的地外，也有針對台中出發暑假限定直飛-日本東京、名古屋和韓國釜山。包機產品推薦–泰國普吉島「54321起去普吉6日」五星酒店+VILLA一口價1萬9,999元，高知吃和牛2萬900起、「東北星特惠」秋田內陸鐵道、銀山溫泉．猊鼻溪輕舟4天 2萬2,900起。