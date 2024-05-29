核電是否延役？經濟部曝條件：各國選擇依國情環境有不同考量

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依國際原子能總署（IAEA）統計資料，包括我國核三廠2部機組，全球目前共416部核能機組運轉中，其中以美國94部最多，法國、中國各56部次之， 東亞的部分，韓國26部、日本12部；截至2022年，全球核能機組共提供近2萬5千億度電力。全球目前有15個國家，共59部核能機組建造中，其中以中國25部最多，印度7部次之，韓國則有2 部。
世界目前已有210部核能機組停止運轉，進入除役狀態，包含美國41部、德國33部，東亞部分，日本24部、韓國2部，以及我國核一、二廠4部機組。
林全能報告時提到，國際上對於核電的使用，會依國情環境而有不同考量，部分國家考量核能在發電過程中不排碳，在國際減碳淨零趨勢下選擇核電作為減碳的工具之一，如英國、法國；不過，也有國家像是美國、韓國為了支持核工產業而選擇發展核電，也有因考量核能安全及核廢料處理問題而選擇非核的德國、奧地利，強調「國際間沒有標準答案」。
經濟部揭我國核電廠現況，核一廠已進入實質除役狀態，且已拆除核安關鍵設備，包含氣渦輪發電機、連外鐵塔、輸電線路等發電必需設備，發電重要設備也已近10年未維護；核二廠兩部機實質無法繼續運轉，燃料池已放滿用過的燃料棒，乾貯設施尚未興建，以致現有反應爐內的用過核燃料棒無法移出更換新燃料；核三廠2部機運轉執照將分別於今年7月27日，以及2025年5月17日屆期，依法已超過延役的申請期限。
上述無論是核一廠，還是核二廠，都因依「核子反應器設施管制法」運轉執照屆期後已不得運轉，故相關延役問題也面臨同樣的法規規範。經濟部表示，台電針對核安部分須進行核電廠安全總體檢、設備汰換更新、福島安全強化及耐震補強評估。另外，核二廠用過燃料池已滿，需要地方政府支持興建乾貯設施，才能將反應爐用過燃料移出、妥善存放處理，如今因社會對延役仍有不同意見，需有社會共識，民眾能夠信任與支持核電，始能順利推動延役。
林全能指出，目前歐美國家雖已有新型核能機組相關設計，但都尚無建造及運轉實績，故設計安全性，以及核廢料是否能減量， 仍有待實績佐證，國際業加強先進核能技術交流發展，經濟部將持續密切掌握國際發展動向。