豪雨下對地方！全台水庫挹注水量 曾文水庫狂補水超過1800萬噸
梅雨鋒面帶來豐沛雨量，全台各地水庫多有進帳，合計近7500萬噸水量。其中，獲得挹注最多的就是曾文水庫及烏山頭水庫，截至昨（28）日下午進帳1900萬噸，而中部的日月潭、霧社水庫合計進帳1400萬噸，北部則是以石門水庫最多進帳360萬噸。
記者魏妤庭／台北報導
根據水利署統計，從5/27到5/28間，全台各地水庫皆因降雨獲得挹注，南部的曾文水庫、烏山頭水庫，合計有1900萬噸水量。其中，曾文水庫就已經降雨125毫米、進帳超過1800萬噸，蓄水率也從26.76%上升到29.07%。而這也是曾文水庫睽違近300天來，單日降雨量最多的紀錄。仁義潭、蘭潭合計蓄水1210萬噸，蓄水率35.37%，梅雨期還未結束，對水情樂觀。
除了曾文水庫、烏山頭水庫外，水利署統計指出，中部的日月潭、霧社水庫1400萬噸，鯉魚潭、德基水庫也有800萬噸挹注。北部則是以石門水庫最多得到360萬噸水量挹注。
由於近期正好適逢一期稻作抽水期，用水需求量較大的期間，水利署表示，本波降雨可望減少水庫供應下游農業及公共用電，也可以增加水庫蓄水，對於供水穩定更有保障。
至於全台水庫蓄水目前概況，根據台灣水庫即時水情數據，北部地區新山水庫蓄水率96.7%，翡翠水庫蓄水率68.5%、石門水庫蓄水率32.9%、寶山第二水庫蓄水率59.3%。鯉魚潭水庫蓄水率64.9%、德基水庫82.1%、日月潭水庫97.9%；至於南部地區曾文水庫蓄水率30.3%、烏山頭水庫蓄水率72.3%、南化水庫蓄水率則為26.9%。