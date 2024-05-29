大谷翔平休兵也沒差！菜鳥史東7局好投　道奇3:0大都會一日兩勝　

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第二戰道奇派出史東先發，他面對大都會打線繳出生涯代表作，主投7局用87球，只被打出3支的一壘安打，送出7次三振沒有保送。
道奇打線在首局就給史東火力支援，捕手史密斯（Will Smith）敲出本季第7轟先馳得點，道奇第2局由羅哈斯（Miguel Rojas）二壘安打再貢獻1分，6局瓦加斯（Miguel Vargas）敲出本季首轟助隊取得3：0領先。
道奇後援投手費西亞（Alex Vesia）接手史東投完剩下2局飆出3K，終場兩人聯手幫助道奇以3：0完封大都會，雙重賽橫掃對手。
此役道奇全對敲出10支安打，貝茲單場雙安，打擊率上升到3成38，超越大谷獨居聯盟打擊王，佛里曼、古巴重砲帕赫斯（Andy Pages）也都有雙安貢獻。大都會左投昆塔納（Jose Quintana）繳出6局失3分好表現，不過由於打線熄火，讓他吞下本季第5敗（1勝）。
大谷翔平首戰5打數沒有安打，因此第二戰休兵，加上他有大腿拉傷狀況，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，大谷不會打雙重賽第二場的比賽：「這更多是對於大腿後肌的管理，但今天比昨天還要好，我們需要他上場，所以不想太勉強他。」