走出台灣文創新品牌！「台灣鯨」熱身賽頒獎

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頒獎典禮以台灣鯨電音曲揭開序幕。歌唱熱身賽評審主委呂麗莉指出，鯨魚是會唱歌又會溝通的靈性動物，牠發出的聲納廣受人們的喜愛，絕跡百年的灰鯨最近在美國麻州海域現身，立刻激起世人的驚喜。台灣鯨的詞曲深富感人的旋律，得獎人也都唱出了它的動感和魅力。」
歌唱類評審委員温梅桂說：「台灣鯨的歌詞融和了客、台、原民、國語，充分展現了多元、包容的台灣新精神。我們是條蕃薯，落地、生根、發芽、茁壯。現在，華麗轉身，堅強躍起，成為一尾活力四射的台灣鯨，也恰當地表現新住民、原住民和居住在台灣的所有人，不分顏色，一起游向未來的新希望。」
董事長林暉也在頒獎典禮中宣布，「台灣鯨商標應用設計邀請賽」將在下半年接續上場，攜手大專院校設計學院，開發15類應用產品，具體實踐台灣鯨的品牌價值。品牌設計和行銷創意熱身賽評審主委李永騰強調，品牌、設計和行銷是價值經濟的鐵三角。這次評審以台灣鯨的時代精神、品牌意義和產品、服務的特性為核心，來綜合評定其相互串聯的創意表現。評審團肯定得獎者的創新思维，特別是善用AI人工智慧的協作，期待他們再接再勵，實現創意商品化和市場化的價值。
新秀獎是評選大學生參與大學社會責任(USR)活動和公益行銷的表現。頒授此一獎項的國家公益發展協進會首席顧問賴香伶說：「台灣鯨的願景是期待台灣從蕃薯變成遨遊世界的大鲸魚。當今世界日益出現貧富、生態的失衡，得獎新秀是台灣青年走向社會的公益表帥，讓我們跨世代一起發揚台灣鯨的時代精神，擕手迎向全球。」
台灣鯨熱身賽創意類獎項：
特等獎得主：台大、中興、輔仁、文化和海洋青年隊；優等獎得主：陽明交大、淡江、台灣抹香鯨隊、台灣鲸綠色工坊隊、青創浮洲隊和海洋環保隊；新秀獎得主台大徐筱芸、林昱綺，政大陳怡瑄、劉佳荌，聯大王伊婕、葉上禔，淡江馬玉珊、李奕陞，真理徐漢霖。