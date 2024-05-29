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日圓走勢要死不活！專家估這些因素轉強不易　換匯最佳時點又來了

▲日圓兌新台幣換匯又更甜來到0.2082元，距離34年新低價「0.2078元」更近了，專家建議，此時換匯操作「擇時重於擇價」，本周又是最佳換匯時點。（圖／記者顏真真攝）
▲日圓兌新台幣換匯又更甜來到0.2082元，距離34年新低價「0.2078元」更近了，專家建議，此時換匯操作「擇時重於擇價」，本周又是最佳換匯時點。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

日圓兌美元又貶破157，日圓換匯價更便宜來到「0.2082元」，向4月29日創下的34年新低「0.2078元」逼近。台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓目前走勢就是「要死不活」，要轉強不容易，除非繼續升息縮小美日利差，只是近期日本通膨也大幅回檔，加上日本債務龐大，也讓日本不敢大幅升息，他建議此時換匯操作「擇時重於擇價」，月底新台幣相對偏升，現在就是最佳時間點，若6、7月有出國日幣需求，可以先換起來，若7、8月才要出國，可以在5月底、6月底分批換。

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美國10年期公債殖利率上漲至4.54%，美國5月消費者信心意外上揚，個人消費支出（PCE）物價將在本周發布，並可能為聯準會（Fed）政策路徑提供進一步線索，美元指數回升至104.66附近，亞洲主要貨幣兌美元轉弱，其中日圓兌美元再貶破157關卡，一度來到157.4，即便新台幣也回貶，下探32.263元，但在月底出口商有拋匯需求支撐下，新台幣貶幅有限，目前在32.253元震盪整理。

對於日圓走勢，陳有忠受訪時表示，現在日圓走勢就是「要死不活」，要轉強不易，除非日本央行繼續升息，縮小美日利差，即便4月中日本脫離負利率，也只是杯水車薪，日圓仍一直貶，也造成輸入性通膨，可是日本央行還是得被迫升息，目前市場預期今年6月再升息機率高。

不過，由於近期日本通膨有大幅回檔修正，壓縮升息空間，加上日本政府債務龐大，幾乎連本金都快還不了，光利息負擔就讓日本政府喘不過氣，這也是日本政府不敢大幅升息的原因，也因此，沒有積極的作為，加上日本9月還有自民黨總改選，又有政治因素干擾，目前最大派系還是安倍派，這也讓日本政府很難大刀闊斧改革，美日利差難縮減，日圓也就無法翻身，即便市場預期美國最快今年9月降息，日圓利率相對低，升值空間仍會受到壓抑。

至於日圓兌新台幣換匯價也有望再挑戰34年新低，今日早盤台灣銀行日圓現鈔賣出價來到0.2082元，距離4月29日新低價「0.2078元」更近了，陳有忠建議，現在日圓換匯操作仍「擇時重於擇價」，本周最佳時間點又來了。

陳有忠進一步說明，由於台灣是貿易順差國，月底出口商因結帳有拋匯需求，新台幣兌美元表現相對會比較強，日圓則相反。因此，他建議，若6、7月有出國換匯需求的人，本周可以先買起來，若7、8月才要出國，可以分批換匯，5月底、6月底可以分批換一點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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