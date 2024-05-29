日圓走勢要死不活！專家估這些因素轉強不易　換匯最佳時點又來了

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對於日圓走勢，陳有忠受訪時表示，現在日圓走勢就是「要死不活」，要轉強不易，除非日本央行繼續升息，縮小美日利差，即便4月中日本脫離負利率，也只是杯水車薪，日圓仍一直貶，也造成輸入性通膨，可是日本央行還是得被迫升息，目前市場預期今年6月再升息機率高。
不過，由於近期日本通膨有大幅回檔修正，壓縮升息空間，加上日本政府債務龐大，幾乎連本金都快還不了，光利息負擔就讓日本政府喘不過氣，這也是日本政府不敢大幅升息的原因，也因此，沒有積極的作為，加上日本9月還有自民黨總改選，又有政治因素干擾，目前最大派系還是安倍派，這也讓日本政府很難大刀闊斧改革，美日利差難縮減，日圓也就無法翻身，即便市場預期美國最快今年9月降息，日圓利率相對低，升值空間仍會受到壓抑。
至於日圓兌新台幣換匯價也有望再挑戰34年新低，今日早盤台灣銀行日圓現鈔賣出價來到0.2082元，距離4月29日新低價「0.2078元」更近了，陳有忠建議，現在日圓換匯操作仍「擇時重於擇價」，本周最佳時間點又來了。
陳有忠進一步說明，由於台灣是貿易順差國，月底出口商因結帳有拋匯需求，新台幣兌美元表現相對會比較強，日圓則相反。因此，他建議，若6、7月有出國換匯需求的人，本周可以先買起來，若7、8月才要出國，可以分批換匯，5月底、6月底可以分批換一點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。