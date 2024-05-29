藍委揭政府非核神主牌抱與不抱的曖昧　經濟部：穩定經濟發展優先

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經濟部書面報告中清楚呈現，根據國際能源署資料顯示，全球核能發電占比會先上升、再下降，2030年可能從8%升至10%，到了2050年時才會再次向下，對此，葛如鈞於質詢台上表示，台灣可能沒有辦法獨善其身，能源政策關乎我們每一天的生活，但執政黨政府對於核能態度「友達以上，戀人未滿」，「非核家園神主牌」又想抱、又想不抱，猶豫不決，兩者關係曖昧。
他指出，總統賴清德過去曾屬意的行政院長人選、和碩董座童子賢說，「地球暖化才是人類公敵，核能不是。核能可以是綠能的盟友，而非敵人」。不過，新任行政院長卓榮泰卻表示，「持續穩定安全供電，繼續發展綠能，但追求非核家園，是永不可放棄的目標」。接著，經濟部長郭智輝又提到「核能是乾淨能源」，國科會主委吳誠文也說，沒有反核神主牌，未來如果發展出潔淨安全的核能，在此前提下，他認同核能。
葛如鈞表示，事實上在2018年時，「以核養綠」的公投結果就已經是一種全民共識，到底還要多少的共識，執政黨、經濟部才願意放下這個神主牌，堅定表達延役立場？他進一步說，綠能不是不好，但不要認為它是無害的，可能得「先享受、後付款」。民進黨執政從蔡英文到現在的賴清德，「非核家園神主牌」是一種傳承，不敢隨便放下，有需要的時候隨時拿起。
他大膽預測接下來的劇情走向：民進黨迫於在野黨壓力，為了滿足產業用電需求，無奈情勢只好跟非核家園神主牌，以及擁護者們說抱歉，「民進黨真的不需要這樣，一下要，一下不要，想要就大聲說出來，如果真的有神主牌要握，就握好。」
針對今日質詢以及近期執政黨態度，他認為經濟部、核安會不接神主牌，也不說要不要延役，就像「薛丁格的貓」，盒子死不打開，到底要核電、不要核電，到底安全、還是不安全，都不願意講，台灣還有時間，但時間正在倒數，不管是要除役、運轉或延役，期待「為民眾的安全把關」，核安要能夠確保是核安會的責任，現在電力不夠，接下來還有金費去買更多的電嗎。他呼籲執政黨政府，部會應有一致作法，明知延役勢在必行，就要勇敢說出來，勇敢提出法案。
綜合上述，葛如鈞疑惑提問，現在到底是要先追求穩定經濟發展，還是先追求非核家園？林全能回應，以經濟部的立場而言，前者為首要目標，針對核能、非核家園等議題，經濟部要考量的面相很多。葛如鈞再問「核安會、經濟部還有反核神主牌嗎？」林全能答「我們是執行機關，執行機關僅依相關規定執行，而各項能源都有優劣。」